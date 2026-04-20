Vernisajul expoziției „Afișele Ligiei Macovei – mijloc de comunicare artistică”

Muzeul Municipiului București organizează vineri, 24 aprilie 2026, ora 17:00, la Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei (str. 11 Iunie, nr. 36-38), vernisajul expoziției „Afişele Ligiei Macovei – mijloc de comunicare artistică”.

„Afișul, ca document vizual, a reprezentat de-a lungul timpului un mijloc accesibil și eficient de informare, reflectând evenimente sociale, politice și culturale. Odată cu dezvoltarea tehnicilor de tipărire și a reproducerilor color, afișul a devenit o formă de artă autonomă și un instrument expresiv de comunicare.

Expoziția „Afișele Ligiei Macovei – mijloc de comunicare artistică” pune în lumină contribuția Ligiei Macovei la dezvoltarea graficii de afiș, evidențiind modul în care artista a integrat desenul în sfera social-politică a perioadei 1944–1948 și a propagandei de după 1948. Afișele sale abordează teme antifasciste, realități ale perioadei post–23 august 1944 și transformările ideologice ale societății românești, devenind mărturii vizuale ale unui context istoric complex.

Prin forța expresivă a desenului și claritatea mesajului, Ligia Macovei a contribuit decisiv la îmbogățirea acestui gen de artă grafică, oferind istoricilor de artă un material valoros de analiză și contextualizare”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

