Statuetă ce reprezintă bustul unei femei din perioada elenistică, prezentată în luna martie la Constanța

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prezintă publicului începând cu 9 martie, în luna în care sărbătorim femeia și frumusețea acesteia, un artefact mai puțin cunoscut din colecția sa - o statuetă de teracotă cu reprezentare feminină datată în perioada elenistică.

Statueta a fost descoperită la Mangalia (anticul Callatis) în 1965 (MINAC nr. inv. 5349) și a intrat în colecția instituției printr-un act de donație. Artefactul este lucrat din lut în tipar, apoi ars în cuptor, scrie Muzeul de Istorie Națională și Arheologie (MINA) Constanța.

Statueta este goală pe interior și reprezintă imaginea bust a unei femei tinere, îmbrăcată cu un veșmânt fin asemănător unui peplos, care îi lasă umerii goi și îi pune în evidență pieptul cu ajutorul unui decolteu adânc în formă de V.

Părul este pieptănat cu cărare pe mijloc, cu cosițe răsucite în jurul feței perfecte și în jurul urechilor micuțe, adus spre spatele capului, unde este strâns într-un coc simplu. Pe cap, tânăra poartă o podoabă de tip stephane, iar mijlocul și brațele sunt învelite într-o țesătură ale cărei drapaje decorează baza statuetei de tip Tanagra. Portretul este unul idealizat, meșterii anticii reprezentând simetria trăsăturilor perfecte, apropiate divinității.

Exponatul lunii martie este prezentat vizitatorilor într-un spațiu special amenajat, în incinta Edificiului Roman cu Mozaic, însoțit de un panou informativ detaliat. Poate fi admirat începând de luni, 9 martie 2026, timp de o lună.