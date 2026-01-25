„Expoziția Sibiu în colecția de grafică și pictură a Muzeului Național Brukenthal” se înscrie în cea mai importantă expoziție dedicată orașului din ultimele decenii și oferă imagini interesante despre viața și comunitatea sibiană, unele dintre lucrări fiind prezentate pentru prima dată.

De la primele reprezentări ale orașului, vedutele din secolul al XVIII, expoziția își continuă discursul prin gravura lui Hans Jakob Schollenberger din Nürnberg, la reprezentările fascinante ale lui Böbel, la mărturiile documentare ale lui Glatz și Krabs. Secolul al XX-lea este reprezentat în expoziție prin lucrările lui Hans Hermann, Karl Closius, Anna Maria Dörschlag, Juliana Fabritius Dancu și prin lucrările de pictură ale lui Schweitzer Cumpăna și Incze Ferencz.

După 1990 avem expuse reprezentări sau alegorii ale orașului realizate de Gheorghe Pârcălăboiu și Eugen Tăutu. Un element distinct în expoziție este prezentarea lucrărilor lui Ștefan Orth din seria Qui Tempus Habet Vitam Habet. Această notă distinctă a expoziției marchează și împlinirea vârstei de 80 de ani de către artistul care s-a preocupat îndelung de imortalizarea istoriei și a vieții orașului – artistul Ștefan Orth>>, a declarat curatorul expoziției, dr. Alexandru Constantin Chituță.

În decursul timpului, Sibiul a cunoscut o seamă de nume: Caedonia, Cibinium, Vila Hermanni, Hermannsdorf, Hermanopolis, Hermanmstadt, Nagy Szeben și Sibiu sau Sighii, Sighiu sau Sibii, cum îl numeau românii din jurul urbei. Sibiul este un oraș cu o vechime de peste opt secole. Un document semnat de Papa Celestin al III-lea atestă existența prepoziturii din aceste locuri în anul 1191. Un an mai târziu, în 1192 este menționat și numele de Cibinium, adică localitatea de pe râul Cibin.

Documentul facsimil din colecția Vaticanului a fost adus la Sibiu prin intervenția domnului Alexiu Tatu și a fost expus, pentru prima dată, la Sibiu, în cadrul expoziției organizate cu prilejul împlinirii a 825 de ani de existență a orașului. De la acest început al orașului, Muzeul Național Brukenthal deține în colecție lucrarea lui Georg Bleibtren - Emigrarea sașilor în Ardeal, prezentă în expoziție.

Așezarea Cibinium a fost amintită în legătură cu prima etapă a colonizării sașilor, odată cu chemarea regelui Geza al II-lea (1141-1161), când s-a întemeiat Villa Hermanni și atunci când regele Bela al III-lea (1173-1196) aprobă acordarea unei mărci proprii, din argint, așezării Cybinium (Hermannsdorf), convoiul coloniștilor s-a oprit pe podișul de deasupra luncii Cibinului.

Expunerea unor importante lucrări cu reprezentarea orașului Sibiu este deosebit de importantă pentru cercetarea evoluției și istoriei orașului. Muzeul Național Brukenthal este depozitarul celei mai importante colecții de reprezentări de grafică, pictură și fotografie. Este important faptul că astăzi mai mult de o zecime din totalul imaginilor istorice ale orașelor României sunt reprezentări ale Sibiului.

Pictura se instalează la Sibiu ca un adjuvant într-un mecanism care vorbește și denunță faptul că prin creația artistică vorbește și bunăstarea. Orașul avea oameni bogați care își puteau comanda lucrări, iar artiștii puteau să trăiască din pictură. Lucrul acesta începe prin venirea baronului Samuel von Brukenthal la Sibiu, fapt ce aduce numeroși intelectuali din Viena la Sibiu. Vorbim de un centru al imperiului la marginea acestuia.

După perioada secolelor XVII-XVIII, când avem câteva reprezentări schematice ale cetății, de tipul vedutelor, sfârșitul secolului al XVIII-lea marchează începutul centrului artistic de la Sibiu. De la finele secolului al XVIII-lea se face trecerea de la reprezentarea vederii urbane la spații mai restrânse și la monumente reprezentative din oraș, importanța detaliilor arhitecturale fiind predilectă.

Secolul al XIX-lea aduce o seamă de artiști locali sau pictori călători fapt ce duce la o explozie de peisaje citadine. De la piețe și străduțe în care se zăresc doamne elegante pline de farmec, case îngrijite, la zidurile și turnurile cetății, toate acestea sunt parte din istoria orașului.

Peisajul arhitectural al orașului a oferit o seamă de elemente inspiraționale pentru artiști: de la bisericile orașului, la străzile medievale sau noile fabrici care încep să aducă un aspect industrial.

