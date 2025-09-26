Replici ale brățărilor dacice, prezentate la Târgul Național de Ecoturism de la Sibiu

Replici ale brățărilor dacice descoperite în Munții Orăștiei și ale monedelor de tip Koson vor fi prezentate de Muzeul Civilizației Dacice și Romane (MCDR) din Deva la Târgul Național de Ecoturism 2025, care se desfășoară la Sibiu, în Piața Mare, în perioada 25-28 septembrie.

„Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva vă invită să descoperiți patrimoniul cultural unic al județului Hunedoara în cadrul celui mai important eveniment dedicat ecoturismului și turismului sustenabil din România. La standul nostru veți putea explora: replici ale celebrelor brățări dacice de aur și ale monedelor de tip Koson; aplicația turistică digitală Discover Hunedoara; tururi virtuale, proiecții video și publicații de specialitate; experiențe ce îmbină cultura, natura și turismul responsabil. Mesajul nostru: «Ecoturismul se îmbină cu patrimoniul cultural – Descoperă civilizația dacică și romană în mijlocul naturii, în județul Hunedoara»”, scrie MCDR Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

Târgul Național de Ecoturism 2025 are ca motto sintagma „Cultura dezvoltă”. Se vor pune în valoare experiențele inedite pe care un turism emergent le presupune și care pot fi asigurate de către resursa locală atât prin componenta gastronomică cât și prin ateliere meșteșugărești, interactive. Cadrul natural specific zonelor de proveniență a invitaților, oferta generoasă pentru toate anotimpurile, distincția gustului și autenticul meșteșugurilor sunt rețeta de succes pentru un turism sustenabil ce susține dezvoltarea locală. Zonele reprezentate de participanții la Târg au o capacitate ridicată pentru dezvoltarea turismului cultural și implicit al ecoturismului: din Delta Dunării până în Maramureș, din Harghita până în Argeș, din Sibiu până în Sălaj, informează un comunicat al Muzeului ASTRA din Sibiu.

Program pe zile Târg Național de Ecoturism

1. Turism cultural, ecoturism sustenabil

Potențialul României rurale este unic când vorbim de dezvoltare sustenabilă, în peisajul rural european. Diversitatea patrimonială, materială și imaterială, geografia locurilor, pitorescul montan, colinar și deltaic pot genera turism sustenabil bazat, în primul rând, pe experiențe memorabile. Este momentul conectării tuturor acestor resurse pentru a dezvolta produse cultural-turistice inedite, punând în valoare ceea ce există deja!

2. Patrimoniul material și imaterial, surse de dezvoltare

Atelierele propuse completează oferta turistică a comunităților invitate. Se va prezenta modul în care fiecare zonă dispune, încă, de păstrători de tradiții și competențe, care pot transforma o simplă vizită într-o experiență unică, de neuitat. Se impune această abordare pentru curatorierea resurselor locale – prin coerența discursului se evidențiază faptul că ele sunt un exemplu de dezvoltare locală și da, traduc în practică principiile economiei circulare!

3. Program educațional al Muzeului ASTRA

Programul este adresat ciclului primar, gimnazial și liceal din orașul Sibiu și vizează un traseu unic în peisajul urban din România – conectarea cu natura, pornind din Centrul istoric al Sibiului și ajungând în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Vor fi prezentate, succint, componentele patrimoniale și naturale, se va sublinia cum natura a fost integrată în urban, dar și cum zona naturală din Pădurea Dumbrava se armonizează cu zona rurală din proximitate. Traseul se va încheia în Muzeul ASTRA, în zona Etno Tehno Parc, unde atelierele educaționale, interactive și sportive îi așteaptă pe toți copii.

4. ANII DRUMEȚIEI – Spațiul unde spiritul de explorare și bucuria mișcării se întâlnesc!

Zona Anii Drumeției este locul unde oricine poate afla cum să își planifice o ieșire în natură, cum să își pregătească echipamentul și cum să transforme fiecare drumeție într-o experiență sigură și memorabilă. Aici este locul unde începe aventura fiecărui participant, unde pașii și pedalele devin povești, iar explorarea orașului și a naturii se împletește cu educația și creativitatea!

Mai multe pentru tine...