Sesiunea omagială „Marin Sorescu 90”, la Academia Română

Academia Română în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” organizează miercuri, 25 februarie 2026, sesiunea omagială „Marin Sorescu 90”. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 11.

Evenimentul care marchează 90 de ani de la nașterea scriitorului Marin Sorescu va fi onorat de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. Personalitatea lui Marin Sorescu, membru titular al Academiei, va fi omagiată de acad. Mircea Martin, președintele Secției de filologie şi literatură, prof. univ. Lucian Chișu, cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, conf. univ. Paul Cernat, Facultatea de Litere, Universitatea din București, conf. univ. Răzvan Voncu, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Cătălin Davidescu, critic de artă, și prof. univ. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, moderator al evenimentului. Sesiunea îi are ca invitați pe actorii Emil Boroghină și George Mihăiță, informează un comunicat al Academiei Române.

Poet, dramaturg, prozator, eseist, traducător și pictor, Marin Sorescu (1936-1996) a fost unul dintre numele emblematice ale generației ’60. Licențiat în filologie la Universitatea A.I. Cuza din Iași, a debutat în revista „Viața studențească” în anul 1959, iar în 1964 îi apărea prima carte, volumul de parodii „Sigur printre poeți”.

Originalitatea operei sale constă în demitizarea marilor teme literare și respingerea convențiilor, în căutarea autenticității și a limitelor literaturii. În spirit modernist, creația sa propune o manieră aparent accesibilă de receptare a lumii, însă de multe ori abordarea ludică ascunde meditația asupra existenței umane.

Creațiile literare ale lui Marin Sorescu au fost distinse cu patru premii ale Uniunii Scriitorilor din România, cu Premiul „Fernando Rielo”, cu Premiul „Herder” și cu Premiul „Le Muze” acordat de Academia Muzelor din Florența. În cadrul Programului scriitorilor din Iowa (S.U.A.) a primit Medalia de aur pentru poezie. A fost membru al Academiei „Mallarmé” din Paris și a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură. Opera i-a fost tradusă în SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Columbia, India, Anglia, Germania, Franța, Grecia, Suedia, Italia, Olanda, Spania, Portugalia, China, Singapore, Rusia, Cehia, Slovacia, Serbia, Macedonia, Bulgaria.

A avut o bogată activitate editorială în calitate de redactor al revistei „Luceafărul” (1963-1966), redactor-şef la revista craioveană „Ramuri” (1978-1990) și director al Editurii „Scrisul Românesc” din Craiova (1990).

În perioada 1965-1972 a fost redactor-şef la Studioul Cinematografic „Animafilm”, iar între 1993-1995 a deținut funcția de ministru al Culturii.

Sesiunea omagială este organizată cu sprijinul Fundației „Marin Sorescu”. Accesul publicului la eveniment este liber.