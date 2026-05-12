Scuturile orientale – eleganță și protecție în arta războiului

În spațiul oriental al epocii moderne timpurii, scuturile nu erau doar obiecte defensive, ci și adevărate opere de artă. Realizate, de regulă, din oțel sau alamă, acestea îmbinau rezistența cu ușurința necesară în lupta corp la corp.

Scuturile aveau formă circulară, concepută pentru a devia loviturile și a spori manevrabilitatea. Suprafețele reflectau rafinamentul artei orientale și erau decorate cu compoziții vegetale și geometrice, realizate prin gravare și ciocănire. În unele cazuri, ornamentele aveau și un rol simbolic, sugerând protecția sau statutul purtătorului.

Exemplarele expuse în Sala Armelor a Muzeului Olteniei (Secția de Istorie-Arheologie, str. Madona Dudu, nr. 14, Craiova) fac parte din colecția medievală a muzeului și ilustrează îmbinarea dintre utilitate și estetică.

Unul dintre scuturi, intrat în patrimoniu în anul 1975, se remarcă prin decorul radial dispus în registre dinamice, care creează impresia de mișcare și poate sugera o simbolistică solară.

Celălalt exemplar impresionează prin suprafața fin gravată și prin butonii metalici proeminenți, care îi conferă robustețe și eleganță.

Prezente în armatele Imperiului Otoman, Persiei safavide și Indiei mogule, aceste scuturi reflectă o cultură în care arta și războiul coexistau, iar fiecare obiect purta amprenta unei tradiții estetice remarcabile.

Autor afiș / text: Camelia Săvescu, referent de specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei

Bibliografie:

David G. Alexander, „Islamic Arms and Armor in The Metropolitan Museum of Art”, New York, 2015, p. 122–125.

