„repWARtaje” - bătălia din spatele bătăliilor, la Muzeul Național de Istorie a României

Din 19 martie, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) găzduiește o nouă expoziție tematică, „repWARtaje”, care prezintă bătălia din spatele bătăliilor. Vernisajul va avea loc joi, 19.03.2026, ora 16:30, la sediul muzeului din Calea Victoriei 12, Hol Central. Accesul este liber.

Proiectul expozițional este un parcurs curatorial care-și propune să arate realitatea brută din teren, necosmetizată de presa și propaganda de război, o încercare de a pune sub reflector diferențele dintre adevărul prezentat în șirurile de text din ziare și cel aflat între șirurile de sârmă ghimpată, între care se duc luptele, informează un comunicat al MNIR.

„Vom avea ca studiu de caz drumul «triumfal» al Armatei Române spre Stalingrad din anul 1942, prezentarea înfrângerii de la începutul anului 1943, arătând apoi cum bătălia Stalingradului a căpătat altă dimensiune după 23 august 1944, când Armata Roșie ne devine aliată.

Pe de o parte, avem drumul Armatei Române spre Don, documentat prin intermediul articolelor din presa vremii, a scrisorilor trimise de pe front, a documentelor și fotografiilor, precum și printr-o colecție de obiecte recuperate din zona Stalingrad.

Pe de altă parte, avem repwartajele care devin instrument de propagandă - dezinformarea și lansarea de știri false fiind ceva ușor de realizat datorită lipsei altor canale de informare în timp real.

Presa vremii a avut rolul de a modela realitatea pentru menținerea unității interne, astfel încât populația să accepte, să susțină și să participe activ la război, indiferent de costurile umane și materiale, deoarece războiul se pierde mai întâi în mintea oamenilor.

În următorii zeci de ani de după cel De-al Doilea Război Mondial, ziarele, cărțile, filmele artistice și documentarele au modelat ideea de adevăr absolut. Acest lucru rămâne o problemă și în era modernă, în care «consumatorul de știri» este bombardat cu multiple informații, filtrarea lor fiind de cele mai multe ori dificil de realizat.

Indiferent de perioadă, a fost și este dificil de stabilit ce s-a întâmplat, cu adevărat, într-un anume moment. Această expoziție aduce în atenția publicului un «moment în timp» povestit de cei care au luat parte la el, prin limbajul și trăirile lor, sperând să îndemne la analiză și căutarea unor surse de încredere, indiferent de subiect, agende și «bătălii»”, notează sursa citată.

Expoziția este deschisă la MNIR în perioada martie – mai, 2026, și poate fi vizitată de miercuri până duminică (9.00 – 17.00 – program de iarnă/10.00 – 18.00 – program de vară).

