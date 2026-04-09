„Pogorârea la iad a Mântuitorului”, o icoană pictată pe lemn, exponatul lunii aprilie la MNIR

În preajma sărbătorilor Pascale, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) invită publicul să descopere exponatul acestei luni, anume „Pogorârea la iad a Mântuitorului”, o icoană pictată pe lemn, din colecția de artă religioasă a instituției.

Scena pogorârii la iad este o imagine a biruinței vieții asupra morții, imagine fundamentală pentru spiritualitatea creștină, ea reprezentând speranța și nădejdea mântuirii, scrie MNIR, pe pagina de Facebook a instituției.

În reprezentarea iconografică, Mântuitorul zdrobește porțile iadului și îi ridică pe Adam și Eva din mormânt și odată cu ei întregul neam omenesc. Este imaginea lui Hristos care eliberează, aduce lumină și vindecă, care ne amintește că nicio cădere nu este definitivă.

Icoana poate fi admirată în vitrina amenajată în sala Lapidarium, pe tot parcursul lunii aprilie 2026.