Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, în 23 mai, dar și în perioada 22-24 mai, Muzeul Etnografic al Transilvaniei oferă publicului trei expoziții dintre care una temporară și două permanente, două evenimente-spectacol (REBOOT ARTS & CRAFTS-Curtea Artelor și Meșteșugurilor, „E por falar em Amor”) și un eveniment expozițional (Mineralia), informează un comunicat al instituției muzeale.

1. Eveniment spectacol „E por falar em Amor” - Vorbind despre iubire - Casa do Brasil, 23 mai, de la ora 19 în Sala Reduta

Conversații despre Cultura braziliană, un eveniment multimodal, organizat de Ambasada Braziliei la București, Centrul Cultural Brazilian UBB Casa do Brasil, Institutul Guimarães Rosa și Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

În ambientul vizual creat de expoziția de tablouri ale unor artiști brazilieni, Atașatul cultural al Ambasadei Braziliei la București, Dl Ronaldo Lima Vieira, împreună cu invitatele sale, d-na Letícia Portella Milan, de la Universitatea Federală din Santa Catarina și dna Andreea Constantin-Poppe prezintă proiectul de traducere a romanului autoarei braziliene Marina Colasanti E por falar em Amor – Vorbind despre Iubire, pe care a tradus-o în cadrul proiectului Bibliotecii Naționale a Braziliei, la care a participat Editura Presa Universitară Clujeană, în colaborare cu Centrul Cultural Brazilian UBB Casa do Brasil și Ambasada Braziliei la București. În cadrul evenimentului se prezintă și filme scurte despre scriitorul și diplomatul brazilian Joâao Guimarâaes Rosa și pictorul brazilian Emeric Marcier, născut la Cluj. Evenimentul este gândit pe formatul unei conversații și dezbateri libere între vorbitori și public.

2. Eveniment spectacol – Curtea Artelor și Meșteșugurilor - REBOOT ARTS&CRAFTS, LIVE! 22 -24 mai 2026, Memorandumului nr 21 (co-organizator: Urbannect— your city. Connect)

Curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei se transformă într-un spațiu în care se întrepătrund practica și experimentul; un „laborator” deschis publicului larg, în care meșteșugul este reinterpretat într-o cheie contemporană. Artiști și meșteșugari cu experiență din domenii diverse, de la prelucrarea lemnului și metalului (fierărie și împletituri din alamă), la textile sau pietre semiprețioase își prezintă tehnicile, ideile și obiectele. Meșteșugurile sunt puse în valoare ca formă de realizare a produselor artistice contemporane, iar produsele rezultate vor fi expuse pentru publicul vizitator. Vizitatorii vor avea ocazia de a participa la ateliere interactive, expoziții și discuții care arată cum pot fi duse mai departe tehnicile meșteșugărești și se vor putea relaxa într-o zonă de lounge amenajată ca un loc liniștit de poveste și socializare.

În cadrul activităților culturale, sâmbătă, 23 mai, între orele 16.00 și 18.00 va avea loc dezbaterea cu tema: „Ce este și ce nu este patrimoniul cultural imaterial”, moderată de Tudor Sălăgean, managerul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

3. Eveniment expozițional – Mineralia. Mineralele și zodiile – Piatra Lunii și Selenitul. 22-24 mai, Galeria Cellarium

Din cele mai vechi timpuri oamenii au încercat sǎ își explice apariția pe Pǎmânt a unor minerale cu aspect extraordinar datoritǎ transparenței perfecte sau culorilor deosebite. Pe lângǎ acestea, perfecțiunea cristalelor a dus la asocierea formǎrii lor cu fenomene astrale. “Piatra lunii”, din familia mineralǎ a feldspaților, încântǎ privirea prin frumusețea sa unică dar și prin puterea mistică care i-a fost alăturatǎ, încǎ din vremuri antice. Efectul optic special al acestui mineral este descris ca o strǎlucire difuzǎ ce pare sǎ pluteascǎ sub suprafața pietrei. De aici provine asemǎnarea cu lumina Lunii și asocierea mineralului cu astrul nopții. Selenitul este o varietate cristalinǎ a mineralului gips. Culoarea sa este alb satinat, translucid, cu aspect fibros. Numele deriva din grecescul selenites lithos, literal însemnand „piatra lunara”. Numele a fost dat deoarece, în trecut, oamenii credeau că piatra creștea și descreștea odată cu ciclurile Lunii.

Aspectul selenitului și asemǎnarea evidentǎ cu nuanțele astrului nopții îl fac deosebit de atractiv.

4. Expoziția temporară - Măști ale puterii. Artă africană din colecția Alin Samochiș

Muzeul Etnografic al Transilvaniei găzduiește, în premieră pentru Cluj-Napoca, cea mai mare și mai complexă colecție de măști africane din România. Expoziția „Măști ale puterii. Artă africană din colecția Alin Samochiș”, expusă în Palatul Reduta al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, însumează 230 de piese, o selecție remarcabilă, dintre care 130 măști africane din colecția lui Alin Samochiș, rodul a peste trei decenii de călătorii în căutarea expresiilor culturale autentice. Proveniența lor include atât achiziții directe din Africa, cât și accesul la importante colecții și licitații internaționale. Unele piese depășesc un secol și jumătate de existență, purtând în ele urmele timpului și ale utilizării.

5. Expoziții permanente

- „Cultura populară din Transilvania – sec. XVIII–XX”, vernisată în anul 2006, încearcă să reconstituie, prin exponate, un univers rural, caracterizat prin organicitate, evidenţiind complexitatea sa nebănuită şi coerenţa funcţională a componentelor sale. Expoziţia abordează principalele domenii ale culturii materiale şi spirituale din Transilvania rurală, ilustrate prin exponate reprezentative, selectate din cele peste 40.000 de artefacte existente în colecţiile instituţiei noastre.

- Expoziţia tactilă „Atinge şi înţelege – mesajul tactil al obiectelor ţărăneşti tradiţionale” a fost realizată în anul 2009, cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în cadrul proiectului „Şanse egale în accesul la cultură”. Expoziţia este destinată în primul rând vizitatorilor cu deficienţe de vedere, oferind însă, în acelaşi timp, o experienţă aparte şi vizitatorilor obişnuiţi, mai ales copiiilor dornici să atingă şi să manipuleze asemenea obiecte neobişnuite.

Mai multe pentru tine...