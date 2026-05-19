Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Național de Istorie a României

Cu prilejul Nopții Muzeelor, sâmbătă, 23 mai 2026, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) își deschide porțile vizitatorilor, oferind o experiență culturală deosebită.

Conform unui comunicat de presă al MNIR, muzeul va avea un program diurn și unul nocturn, astfel:

Program de vizitare diurn (cu plată): 10:00 – 18:00 (ultimul acces la 17:15)

Accesul se face prin intrarea din Calea Victoriei 12, pe baza achiziționării biletului de intrare. În acest interval, vizitatorii au ocazia să descopere:

Expozițiile permanente : „Tezaurul Istoric”, „Lapidarium”, „Copia Columnei lui Traian”

: „Tezaurul Istoric”, „Lapidarium”, „Copia Columnei lui Traian” Expozițiile temporare: „Coiful de la Ciumești – Exponatul lunii mai”, „RepWARtaje”, „Dunărea, fluviul care a modelat o lume”, „RE-MNIR: 50 de ani”, „…la îndeMână” și „Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”

Program de vizitare nocturn (gratuit): 18:00 – 23:00 (ultimul acces la 22:00)

Pentru evenimentul Noaptea Muzeelor 2026, accesul se realizează tot prin intrarea din Calea Victoriei 12, iar vizitatorii se pot bucura de expozițiile permanente: „Tezaurul Istoric”, „Lapidarium” și „Copia Columnei lui Traian”, precum și micro-expozițiile temporare: „Coiful de la Ciumești” și Automobilul F.N. Herstal, primul vehicul înmatriculat în București.

Muzeul își va închide porțile la ora 23:00.

Începând de duminică, 24 mai 2026, MNIR își reia programul obișnuit de vizitare: 10:00 – 18:00 (ultima intrare la 17:15).