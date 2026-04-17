„Măști ale puterii” – expoziție de artă africană la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei găzduiește, în premieră pentru Cluj-Napoca, cea mai mare și mai complexă colecție de măști africane din România.

Expoziția „Măști ale puterii. Artă africană din colecția Alin Samochiș” expusă în Palatul Reduta al Muzeului Etnografic al Transilvaniei însumează 230 de piese, o selecție remarcabilă, dintre care 130 măști africane din colecția lui Alin Samochiș, rodul a peste trei decenii de călătorii în căutarea expresiilor culturale autentice. Proveniența lor include atât achiziții directe din Africa, cât și accesul la importante colecții și licitații internaționale, informează un comunicat al al Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Măștile expuse provin dintr-un vast areal al Africii subsahariene, din Africa de Vest până în Africa Centrală, de Est și zona Oceanului Indian, ilustrând o diversitate tipologică și stilistică remarcabilă.

Unele piese depășesc un secol și jumătate de existență, purtând în ele urmele timpului și ale utilizării.

Formată în timp, colecția marchează o tranziție clară de la interesul pentru arta decorativă europeană la asumarea unei direcții distincte, arta africană tradițională.

Conform sursei citate, expoziția nu este doar despre a privi, ci și despre a înțelege o artă în care esteticul și funcția sunt inseparabile, iar formele trăiesc prin credințele care le animă.

„Dincolo de valoarea estetică, aceste obiecte sunt instrumente active în contexte rituale complexe: agrare, funerare, inițiatice sau terapeutice. Ele mediază relația dintre lumea vizibilă și cea invizibilă, invocă spirite, protejează comunități și susțin procese de transformare. Masca nu este un obiect inert: este o prezență.

Selecția reflectă un criteriu exigent: evitarea pieselor produse pentru consum comercial și orientarea către obiecte autentice, marcate de uz și de contextul lor originar. În același timp, expoziția deschide o perspectivă asupra rolului artei africane în istoria artei universale. Influența sa asupra modernismului european este bine cunoscută, fiind integrată în limbajul unor artiști precum Amedeo Modigliani sau Pablo Picasso”, spune colecționarul Alin Samochis, în comunicatul citat.

Vernisajul expoziției „Măști ale puterii. Artă africană din colecția Alin Samochiș” va fi în 23 aprilie, de la ora 17.00, la sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Memorandumului nr.21.

Invitați: conf. univ. dr. Septimiu Jugrestan, sculptor, președinte al senatului UAD, dr. Rodica Marian, lingvist, membră a Uniunii Scriitorilor din România și Diane Roman Inamahoro, vicepreședinte al Grupului de Parteneriat African.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 23 aprilie – 31 mai 2026, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.