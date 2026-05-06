„La vremuri noi, cuvinte noi” - Conferința de Joi la Palatul Suțu

Autor: Redacția
🗓️ 6 mai 2026

În ziua de joi, 7 mai 2026, la ora 18.30, Muzeul Municipiului București găzduiește la Conferința de Joi „La vremuri noi, cuvinte noi”, susținută de Corina Veleanu la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2).

Prețul unui bilet este de 20 lei. Biletele se pot achiziționa de la standul de bilete al Palatului Suțu înainte de începerea conferinței, notează Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Aventura cuvintelor noi în timp și în spațiu poate aminti de călătoria Aliciei în Țara Minunilor, deoarece neprevăzutul pândește la întâmplare în societăți, în limbi, în norme și în obiceiuri lingvistice. În limba generală și în limba de specialitate, neologismele sunt create și se transformă într-o arhitectură complexă susținută de influențe lingvistice și extralingvistice.

De la englezisme la creații autohtone, neologismele ne surprind, ne irită, ne amuză, ne încântă, ne ajută să ne integrăm în grupuri profesionale sau să ne delimităm de ceilalți, ne stimulează imaginația, ne impun noi percepții și grile de lectură ale lumii înconjurătoare.

Efemere sau deja înrădăcinate în uzaj, cuvintele noi nu ne lasă indiferenți și sunt folosite în nenumărate domenii: quittoking vorbește despre demisia dată în direct pe platformele de socializare, turistificarea denumește o consecință a turismului excesiv, pantouflage-ul ne aduce aminte de influența dreptului francez, halucinațiile nu mai sunt doar tulburări psihice umane ci și erori de funcționare ale unor programe informatice, pig-butchering din presa franceză corespunde parțial metodei lover boy din presa românească, în vreme ce inteligența a devenit artificială, emisiunile de știri televizate rar sunt concepute fără numeroase breaking news-uri, școlarii merg la after-(school), concediile se fac la all inclusive, etc”, precizează sursa citată.

Corina Veleanu este conferențiar universitar la Departamentul de Limbi Străine Aplicate din cadrul Facultății de Limbi Străine a Universității Lumière Lyon 2, unde predă limba engleză și traducerea specializată (juridică, economică) din septembrie 2014.

Activitatea sa de cercetare în cadrul CeRLA - Centre de recherche en linguistique appliquée se axează în special pe jurilingvistică comparată și traducere juridică.

