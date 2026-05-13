Inaugurarea seriei de conferințe dedicate retrospectivei „Brâncuși” la Neue Nationalgalerie Berlin

Neue Nationalgalerie, în parteneriat cu Institutul Cultural Român prin reprezentanța sa de la Berlin, inaugurează seria de conferințe și dezbateri asociată retrospectivei „Brâncuși” (20 martie - 9 august 2026), un amplu proiect internațional dedicat operei artistului român, cu o relevanță majoră pentru scena muzeală.

Prima conferință a programului, intitulată „Brâncuși: opera fotografică” / „Brancusi: Das photographische Werk”, va fi susținută în limba germană de reputatul istoric de artă Friedrich Teja Bach, una dintre vocile esențiale ale cercetării internaționale dedicate lui Constantin Brâncuși și autor al catalogului raisonné al sculpturilor artistului. Evenimentul va avea loc la Neue Nationalgalerie din Berlin, miercuri, 13 mai 2026, între orele 18.00 și 19.30, cu acces gratuit pentru public, în limita locurilor disponibile și fără înscriere prealabilă. Seria de conferințe va continua în lunile următoare cu intervenții susținute de curatori, istorici de artă și cercetători internaționali, informează un comunicat al Institutului Cultural Român.

În intervenția sa, Friedrich Teja Bach, unul dintre cei mai importanți istorici de artă germani specializați în arta secolelor XIX și XX, va evidenția rolul fundamental al fotografiei în practica artistică a lui Brâncuși, propunând o perspectivă care depășește funcția documentară a imaginilor realizate de artist. Fotografiile sunt prezentate ca parte integrantă a operei sale, dezvăluind modul în care Brâncuși își concepea sculpturile și felul în care dorea ca acestea să fie percepute de privitor. Conferința aduce astfel în prim-plan relația dintre sculptură, lumină, spațiu și imagine fotografică — dimensiune esențială pentru înțelegerea modernității operei brâncușiene.

Friedrich Teja Bach a studiat istoria artei și filosofia, precum și istoria, germanistica și științele politice. Între 1994 și 2013 a deținut catedra de istoria artei la Universitatea din Viena, iar activitatea sa academică a inclus poziții de profesor invitat la Princeton University și Harvard University. Cercetările sale vizează, pe lângă opera lui Brâncuși, arta modernă și contemporană, perioada lui Dürer, precum și relația dintre islam și modernitate.

Programul de conferințe organizat în parteneriat cu ICR are loc în cadrul retrospectivei „Brâncuși” de la Neue Nationalgalerie, realizată în colaborare cu Centre Pompidou și sub Înaltul Patronaj al Președintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, al Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, și al Președintelui României, Nicușor Dan. Este prima retrospectivă dedicată lui Constantin Brâncuși în Germania după mai bine de 50 de ani și primul proiect internațional care prezintă, în afara Franței, o reconstituire parțială a atelierului parizian al artistului. În acest context, colaborarea dintre ICR „Titu Maiorescu” din Berlin și Neue Nationalgalerie marchează o etapă importantă pentru consolidarea prezenței culturii române în spațiul muzeal internațional.

