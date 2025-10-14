„Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”, o nouă expoziție-eveniment la Timișoara

La finalul lunii noiembrie, Timișoara va găzdui una dintre cele mai ambițioase expoziții ale anului 2025, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș, informează un comunicat al Muzeului Național de Artă Timișoara.

Începând cu 28 noiembrie, Muzeul Național de Artă Timișoara va deschide publicului o expoziție-eveniment unică în România, având ca temă unul dintre cele mai fascinante subiecte ale istoriei antice universale: Pompeii, orașul pierdut sub cenușa Vezuviului. Pompeiul se conturează ca un simbol fundamental pentru Modernitate: impermanența fizică a Pompeiului a dat naștere unei permanențe a stilului său, ecourile sale modelând gustul estetic al Europei moderne, prin Grand Tour. Pompeiul devine astfel arhetipul triumfului artei asupra cataclismului și a distrugerii, al supraviețuirii.

„Proiectul, unul de anvergură internațională, va aduce în fața publicului fragmente de istorie, martori ai unui oraș dispărut brusc în anul 79, dar care continuă să fascineze lumea întreagă. Este o ocazie rară de a pătrunde pas cu pas în atmosfera unui oraș roman încremenit în timp, dar readus la viață prin artă și istorie" a subliniat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Expoziția, realizată în colaborare cu prestigioasa instituție italiană Civita Mostre e Musei, explorează impactul cataclismelor asupra civilizațiilor, de la tragedia antică a Pompeiului până la modul în care acest eveniment a inspirat arta și cultura europeană, de la Grand Tour până în contemporaneitate.

La Palatul Baroc, publicul va putea admira peste 100 de piese de patrimoniu – fresce, picturi, sculpturi, grafică, fotografie și artefacte rare – provenite din mari muzee ale Italiei, precum: Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Certosa e Museo di San Martino – Napoli; Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana - Napoli, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - Roma; Museo e Real Bosco di Capodimonte - Napoli; Galleria Lia Rumma Milano - Napoli, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo - Roma. Reunite într-o narațiune vizuală și curatorială de excepție, exponatele recompun viața culturală a unui oraș roman prosper, cosmopolit și dinamic, surprins în momentul cataclismului care i-a oprit temporar destinul, dar l-a conservat paradoxal pentru eternitate ca pe o efigie culturală și ca arhetip al supraviețuirii și dăinurii prin artă.

Expoziția va oferi și o experiență imersivă și narativă, ghidată de vocea unui personaj virtual inspirat de o inscripție arheologică, descoperită pe un altar comemorativ care atestă prezența în Dacia a unui supraviețuitor al erupției Vezuviului.

Intitulată „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”, expoziția va fi deschisă între 28 noiembrie 2025 – 29 martie 2026, la Muzeul Național de Artă Timișoara, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Timiș.

Curatoriatul științific este asigurat de profesorul Massimo Osanna, Directorul General al Muzeelor din Italia, alături de curatorul general, Filip A. Petcu, managerul Muzeului Național de Artă Timișoara. Proiectul beneficiază de sprijinul Președinției Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților din Parlamentul Italiei și al Ambasadei României în Republica Italiană.

Totodată, expoziția anticipează programul strategic „Anul Cultural România-Italia 2026” care va debuta la 1 decembrie 2025, la Roma, și marchează un nou capitol în dialogul cultural dintre cele două țări.

