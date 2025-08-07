Descoperirea care schimbă istoria orașului Pompeii: Ce s-a întâmplat după erupția Vezuviului?

Noi dovezi descoperite de arheologi par să indice că orașul roman Pompeii a fost reocupat după erupția vulcanului Vezuviu din anul 79 d.Hr., care a înghițit orașul și l-a lăsat în ruină, a anunțat miercuri situl arheologic.

În pofida distrugerilor masive suferite de Pompeii, un important oraș roman care găzduia peste 20.000 de locuitori înainte de erupție, unii supraviețuitori, incapabili să înceapă o viață nouă în altă parte, s-ar fi întors să se stabilească în zona devastată, informează Agerpres.

Se pare că acestora li s-au alăturat și alte persoane fără adăpost din alte regiuni, care căutau un loc în care să se stabilească și care sperau să găsească obiecte de valoare printre dărâmături.

„Judecând după datele arheologice, trebuie să fi fost o așezare informală în care oamenii trăiau în condiții precare, fără infrastructura și serviciile tipice unui oraș roman”, înainte ca zona să fie complet abandonată, în secolul al V-lea, a precizat situl arheologic într-un comunicat.

Astfel, viața și-a continuat cursul la etajele superioare ale vechilor case, parterele vechi fiind transformate în pivnițe cu cuptoare și mori.

Pompeii este un oraș antic roman, situat în sudul Italiei, aproape de Napoli, care a fost îngropat de erupția vulcanului Vezuviu în anul 79 d.Hr. Pompeii a fost un oraș prosper, cu o populație de aproximativ 20.000 de locuitori la momentul erupției. Orașul a fost acoperit aproape complet de cenușă și lavă, păstrându-se astfel într-o stare de conservare remarcabilă.

Descoperirile arheologice au început în secolul al XVI-lea, dar săpăturile sistematice nu au început decât în 1748, sub conducerea inginerului spaniol Roque Joaquín de Alcubierre, pe atunci la ordinele regelui Carol al III-lea al Spaniei.

Săpăturile au continuat de-a lungul secolelor, iar Pompeii a dezvăluit un oraș roman bine conservat, cu străzi, case, temple, băi, teatre, iar unele dintre ele erau decorate cu fresce și mozaicuri excepționale. Printre descoperirile celebre se numără „corpurile” victimelor erupției, care au fost păstrate sub formă de amprente de cenușă și care au fost ulterior turnate în ghips pentru a recrea pozițiile acestora la momentul morții.

Pompeii a fost desemnat sit UNESCO în 1997 și continuă să fie o sursă importantă de cunoaștere a vieții romane antice. Astăzi, parcul arheologic atrage milioane de vizitatori anual, fiind o fereastră deschisă spre trecutul unei civilizații dispărute, dar păstrată într-o formă remarcabil de clară.

