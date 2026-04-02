Expoziția „Maria: Regina artistă. Un dialog pe teme florale”, la Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri

Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri aduce în România expoziția Institutului Cultural Român de la Londra „Maria: Regina artistă. Un dialog pe teme florale”, dedicată universului artistic al Reginei Maria a României și fascinației sale pentru flora țării adoptive.

După succesul înregistrat în capitala britanică, proiectul ajunge acum în România, marcând o nouă etapă în parcursul său internațional, informează un comunicat Casei Regelui Charles al III-lea din Viscri.

Venită în România în 1893, în urma căsătoriei cu prințul moștenitor Ferdinand, Regina Maria a dezvoltat o legătură profundă cu peisajul și flora noii sale țări. Între 1897 și 1906, ea a realizat o serie de albume în care a asociat flori sălbatice și de grădină cu versuri ale autorilor preferați, în engleză, franceză, germană și română, într-un limbaj vizual influențat de simbolism și Art Nouveau. Două dintre aceste albume, aflate astăzi în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, sunt prezentate în expoziție sub formă de reproduceri de înaltă calitate.

La mai bine de un secol de la sosirea Reginei Maria în România, Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, pe atunci Prinț de Wales, a descoperit peisajele Transilvaniei și biodiversitatea lor excepțională, păstrată prin practici agricole tradiționale. Din acest interes s-a născut proiectul Transylvania Florilegium, publicat între 2017 și 2019, care documentează flora spontană din zona Carpaților și susține, prin artă și rigoare științifică, conservarea unui peisaj agrar unic.

Acuarelele Reginei Maria sunt prezentate alături de o selecție de lucrări din Transylvania Florilegium, aflate în colecția permanentă a Casei Regelui din Viscri. Împreună, aceste lucrări pun în dialog două colecții regale și două priviri asupra florei României, despărțite de mai bine de un secol: una artistică și introspectivă, iar cealaltă riguroasă, născută din colaborarea dintre artiști botanici și specialiști. Expoziția celebrează astfel biodiversitatea extraordinară a României și legătura profundă dintre artă, memorie și natură.

„Ca istoric de artă preocupat de mult timp de picturile Reginei Maria, a fost fascinant să colaborez cu eminentul botanist Dr. John Akeroyd pentru a înțelege mai bine florile pe care aceasta le-a ales. Dincolo de florile de grădină, Regina Maria avea o afinitate evidentă pentru flora sălbatică a Carpaților, probabil încurajată de cunoștințele botanice ale Regelui Ferdinand. Identificarea acestor specii ne-a permis uneori să stabilim chiar perioada și locul în care au fost realizate lucrările”, a declarat Dr. Shona Kallestrup, curator al expoziției.

Proiectul este rezultatul colaborării dintre Institutul Cultural Român de la Londra, Academia Română și University of St Andrews. Expoziția este curatoriată de Dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la University of St Andrews, împreună cu istoricul și cercetătorul Sorin Mărgărit.

„Regina Maria a fost o personalitate-punte între România și Marea Britanie. Povestea ei reflectă legăturile profunde dintre Familiile Regale ale României și Marii Britanii și, implicit, dintre cele două țări. Reședința londoneză a Reginei Maria, Clarence House, este astăzi reședința Majestății Sale Regele Charles al III-lea. Mă bucur enorm că această expoziție frumoasă și profundă, găzduită toamna trecută la Londra de Galeria Fundației Regelui Charles, ajunge acum în România, la Casa Regelui Charles din Viscri”, a declarat Aura Woodward, director al Institutului Cultural Român de la Londra.

Expoziția este deschisă publicului la Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri până la 7 iunie 2026. Pe data de 1 iunie, Dr. Shona Kallestrup va susține în cadrul expoziției prezentarea „Maria a României. Regina Artistă”. Curatoarea va vorbi despre picturile florale ale Reginei Maria, în contextul mai larg al designului său inedit pentru interioare regale, costume și mobilier.

Parcursul itinerant al proiectului va continua la București și Sheffield (Marea Britanie), urmând ca, în 2027, să ajungă la Coburg (Germania), orașul în care Regina Maria și-a petrecut copilăria.

Despre Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri

Casa Majestății Sale Regele Charles al III-lea din Viscri, deschisă publicului în 2022, reprezintă un exemplu remarcabil de restaurare responsabilă și de valorificare a patrimoniului transilvănean. Expozițiile evidențiază angajamentul constant al Majestății Sale față de arhitectura tradițională, meșteșuguri, agricultura durabilă și conservarea biodiversității, precum și legătura sa profundă cu satul Viscri și cu România.

Vizitatorii pot descoperi aici o varietate de experiențe culturale și educative: expoziții tematice de artă, fotografie și meșteșuguri, colecția de carte și artă botanică Transylvania Florilegium și o expoziție permanentă dedicată țiglelor și învelitorilor tradiționale.

Spațiul include și o grădină educativă pentru copii, un centru creativ, un magazin cu produse realizate de artiști și producători locali, dar și informații despre proiectele susținute de The King’s Foundation – precum școlile de vară de arhitectură și programul „Ambulanța pentru monumente”. De la inaugurare, casa a primit peste 100.000 de vizitatori, iar cea mai mare parte a profitului este reinvestită în folosul comunității locale.