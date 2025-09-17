Acuarele ale Reginei Maria, în premieră la expoziția „Maria a României. Regina artistă”

Institutul Cultural Român (ICR) prezintă, prin reprezentanța de la Londra, în premieră, o parte din acuarelele Reginei Maria, în cadrul unei expoziții majore, găzduită de prestigioasa The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, un spațiu expozițional oferit cu generozitate de Fundația Majestății Sale Regele Charles III. Expoziția marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și va fi vernisată în 18 septembrie 2025, de la ora 19:00, în capitala britanică.

Expoziția „Maria a României. Regina artistă“ prezintă în copie fidelă acuarele florale ale Reginei Maria păstrate în manuscrisele Academiei Române. Lucrările Reginei vor intra într-un dialog vizual unic cu acuarele florale din colecția Transylvania Florilegium, un proiect comisionat de Regele Charles III, care prezintă lucrări botanice cu flori rare din România, semnate de artiști invitați. Lor li se adaugă două lucrări realizate chiar de Majestatea Sa Regele Charles, reprezentând peisaje rurale din România. Curatorul principal al expoziției este Dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la Universitatea St Andrews, instituție academică de prestigiu unde sunt studiate și promovate creațiile vizuale ale Reginei Maria. Istoricul și cercetătorul Sorin Mărgărit este co-curator al expoziției, informează un comunicat al ICR.

„Această expoziție reprezintă un moment remarcabil pentru România și Marea Britanie deopotrivă. Regina Maria este o punte culturală și diplomatică între cele două țări, iar expunerea creațiilor sale la Londra, în dialog cu lucrările botanice susținute de Regele Charles, oferă o perspectivă unică asupra moștenirii regale și artistice. Suntem onorați și bucuroși că putem realiza acest proiect”, spune, în comunicatul citat, Aura Woodward, directoare a ICR Londra și fostă directoare executivă a fundației caritabile a Majestății Sale Regele Charles în România.

Regina Maria a României (1875 – 1938), nepoată a Reginei Victoria a Marii Britanii, a fost una dintre cele mai carismatice personalități regale ale începutului de secol XX. Artistă, scriitoare și om de stat, Regina Maria a jucat un rol esențial în recunoașterea internațională a României Mari la Conferința de Pace de la Paris din 1919, după Primul Război Mondial.

Expoziția este organizată în parteneriat cu Academia Română, Universitatea St. Andrews și The King’s Foundation, cu sprijinul Ambasadei României și Consulatului General al României la Londra. Evenimentul este susținut generos de Macromex, Rețeaua privată de sănătate “Regina Maria” și Impactum și este co-organizat împreună cu Fundația EIDOS și Upgrade100.

Expoziția este deschisă publicului până în 12 octombrie.

Programul evenimentelor:

JOI 18 septembrie, ora 19:00 Vernisajul expoziției „Maria a României. Regina artistă” Expoziția se deschide la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, Londra SW1W 8BG. Program de vizitare: luni – vineri între 10:00 – 17:00; sâmbătă și duminică între 10:00 – 16:00

VINERI 19 septembrie, ora 19:00 Conferință: „Moștenirea extraordinară a florei spontane din România” – dr. John Akeroyd Dr. John Akeroyd va susține o prezentare despre florile sălbatice din România, multe dintre ele rare sau pe cale de dispariție.Vor fi evidențiate speciile reprezentate în lucrările botanice ale Reginei Maria și în colecția Transylvania Florilegium.

VINERI 3 octombrie, ora 19:00 Conferință: „Maria a României. Regina artistă” – dr. Shona Kallestrup Curatoarea expoziției va vorbi despre picturile florale ale Reginei Maria, în contextul mai larg al designului său inedit pentru interioare regale, costume, mobilier și povești.

JOI 9 octombrie, ora 19:00 Conferință: „Semnele cusute ale Reginei” – Ioana Corduneanu Ioana Corduneanu va explora arta textilă tradițională românească prin prisma stilului și alegerilor simbolice ale Reginei Maria, urmărind semnele și mesajele transmise de aceasta generațiilor de azi.

Mai multe pentru tine...