Afis Elena Scutaru Intervale Fragmentari jpg

Expoziția „Elena Scutaru – Intervale / Fragmentări”, din martie, la Muzeul Național Cotroceni

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 26 februarie 2026

Muzeul Național Cotroceni vernisează marți, 3 martie 2026, ora 15.00, în Spațiile Medievale, expoziția artistei Elena Scutaru, Intervale / Fragmentări, deschizând seria evenimentelor culturale propuse de muzeu, în acest an, cu o meditație asupra rezilienței formei plastice în fața timpului.

Vor fi prezentate publicului lucrări cu caracter retrospectiv, secvențe și selecții din multiplele etape ale creației artistei, care se întind pe parcursul a mai bine de 30 de ani. Expoziția este structurată, astfel, pe mai multe secțiuni – Lucrări timpurii (1995-2000), Figuri introspective (2000-2015), Desene colorate (2017-2022), Secvență din atelier (2019-2022), Obiect, asamblaj (2015-2025) –, oferind o viziune detaliată asupra artei Elenei Scutaru, informează un comunicat al Muzeului Național Cotroceni.

„Creația mea este un dialog între medii diverse și stări interioare. Am debutat sub semnul experimentului la Atelier 35, unde am descoperit forța expresivă a materiilor brute – plantele, iuta, pânza – prin care am căutat să dau forme nevăzutului. Opera mea a migrat apoi spre figurativ, spre explorarea chipului și a corpului prin modelaj în ipsos, bronz sau rășini, într-o tentativă de a capta fragilitatea și forța ființei. Astăzi, laboratorul meu include de la schițe, grafică și pictură cu inserții de schlagmetall, până la instalații din fibre naturale și obiecte găsite, fiecare purtând o poveste a devenirii.” (Elena Scutaru)

Catalogul expoziției, realizat la Editura Muzeul Național Cotroceni, va fi disponibil la magazinul de prezentare al muzeului.

Expoziția Elena Scutaru – Intervale / Fragmentări va putea fi vizitată în perioada 4 martie – 3 mai 2026, de marți până vineri, în cadrul turului expozițional (în intervalul orar 9.00 – 17.00, ultima oră de intrare fiind 16.00) sau în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului.

Informații suplimentare: e-mail – vizitare@muzeulcotroceni.ro,

telefon – 021.317.31.07 / 0725.518.381

La intrarea în muzeu se va prezenta un act de identitate în original (C.I. sau pașaport).

