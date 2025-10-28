Muzeul Național Cotroceni, un nou format de vizitare pentru zilele weekend

Muzeul Național Cotroceni anunță un nou format de vizitare pentru zilele de sâmbătă și duminică, valabil începând cu data de 1 noiembrie 2025.

În perioada sezonului rece, accesul în spațiile exterioare din cadrul Complexului „Palat Cotroceni” va fi suspendat. Spațiile interioare, respectiv o parte a sălilor de protocol ale Administrației Prezidențiale, Muzeul Național Cotroceni (MNC) și Biserica rămân în continuare deschise vizitatorilor, informează un comunicat al Muzeului Național Cotroceni.

Astfel, la fiecare sfârșit de săptămână, în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9.00-17.00 (ora 16.00 – ultima intrare), publicul va putea vizita etajele I și II ale muzeului (saloanele oficiale și apartamentele familiilor regale), precum și următoarele spații ale Administrației Prezidențiale: Sala Unirii, Galeria Basarabilor și Sala de Spectacole.

Accesul se va face, la fel ca în celelalte zile ale săptămânii, pe la poarta Muzeului din Șoseaua Cotroceni, de unde se vor putea cumpăra biletele de acces. De asemenea, biletele se pot achiziționa și online, de pe platformele IaBilet sau BookTes.

Tarifele de vizitare (Muzeul Național Cotroceni + saloanele de reprezentare ale Administrației Prezidențiale):

Adulți – 70 de lei

Elevi/Studenți – 17,5 lei

Pensionari – 35 de lei

Vizitarea interioarelor Complexului Palat Cotroceni, în zilele de sâmbătă și duminică, se face fără programare prealabilă și fără ghidaj.