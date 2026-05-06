Expoziția „Carol I. Ctitorul României moderne”, la Muzeul Țării Crișurilor Oradea

Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal și Muzeul Național Peleș, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, organizează, în cadrul Zilelor Muzeului Țării Crișurilor, ediția a XXVIII-a, expoziția „Carol I. Ctitorul României moderne”.

Vernisajul va avea loc joi, 14 mai 2026, ora 12.00, în Sala de expoziții temporare A1 a Muzeului Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr. 1/A), informează un comunicat al Muzeului Țării Crișurilor Oradea.

Lunga și prospera domnie de 48 de ani a Regelui Carol I, principe și rege de rigoare germană, a însemnat modernizarea și europenizarea României care și-a obținut independența de stat și, ulterior, un loc binemeritat în concertul națiunilor europene. Expoziția se dorește a fi un omagiu adus marelui ctitor al României moderne și evocă aspecte esențiale din viața și activitatea politică a fondatorului dinastiei regale, recreând totodată ambientul artistic în care a trăit suveranul, precizează sursa citată.

Expoziția reunește piese de patrimoniu de excepție care ilustrează modernizarea și europenizarea României sub conducerea sa. Vizitatorii vor putea vedea obiecte de artă decorativă, argintărie, porțelanuri, obiecte personale ale Regelui Carol I, un calendar cu fotografia regelui și fila cu ziua morții sale, distincții, medalii și titluri primite de rege de la diverse instituții internaționale și interne, portrete regale, cărți și arme din colecția suveranului. Printre portretele regale se remarcă tablouri de Carol Pop de Szathmari, Julius Kraut și, mai ales, unul dintre cele mai valoroase exponate, „Portretul lui Carol I în picioare”, de Theodor Aman.

În deschidere vor vorbi prof. univ. dr. Gabriel Moisa, manager al Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, și dr. Narcis Dorin Ion, manager al Muzeului Național Peleș din Sinaia.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 14 mai – 28 iunie 2026.

Mai multe pentru tine...