Conferința „Rembrandt: modernitate şi imaginar nocturn”, la Muzeul Național de Artă al României

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) găzduiește joi, 12 februarie 2026, ora 16.30, conferința „Rembrandt: modernitate şi imaginar nocturn” susținută de dr. Patricia Bădulescu, muzeograf, pornind de la expoziția temporară „În puterea nopții. Opere cu teme nocturne din colecția de gravură occidentală a Cabinetului de Desene și Gravuri (sec. XVI-XVIII)”.

Expoziția este un proiect al Secției de Arte Grafice, conceput de Patricia Bădulescu, alături de Raluca Velisar, în calitate de șef secție. Este prezentată o selecție de lucrări de gravură occidentală din secolele XVI-XVIII din colecția Muzeului Național de Artă al României, care ilustrează scene nocturne în diferite tehnici. Tematica acesteia valorifică un subiect mai puțin cercetat în istoria artei, dar și în manifestările expoziționale și în publicațiile de specialitate, informează un comunicat al MNAR.

Conform sursei citate, accesul la conferință se face în baza biletului de vizitare a Galeriei de Artă Europeană, în valoare de 32 de lei.

Conferința „Rembrandt: modernitate şi imaginar nocturn” explorează modul în care gravurile cu subiecte nocturne ale lui Rembrandt transformă tradiția vizuală a secolului al XVII-lea, deschizând drumul unei sensibilități moderne, între introspecție, teatralitate și experiment. Conferința își propune să analizeze inovațiile tehnice şi expresive ale maestrului olandez, de la folosirea luminii și umbrei până la registrul dramatic al compozițiilor, dar și impactul acestora asupra istoriei gravurii europene.

Scenele nocturne, deși frecvent asociate cu pictura, au fost abordate și în gravură, un alt mediu bidimensional cu potențial expresiv și funcții aparte. Cele mai răspândite tehnici ale stampei din modernitatea timpurie i-au constrâns pe artiștii gravori să se confrunte cu provocări specifice precum lipsa culorii și necesitatea de a sugera trecerile de la umbră la lumină doar prin linii, texturi și contraste alb-negru.

În acest context, sensibilitatea artistică și rafinamentul tehnic devin esențiale. Prin urmare, nu este întâmplător faptul că imaginarul nocturn ocupă un loc privilegiat în arta exponenților canonici ai istoriei gravurii, mai ales începând cu secolul al XVII-lea. Expoziția include opere de grafică ale unor artiști cu o apetență deosebită pentru experiment: Rembrandt Harmensz van Rijn şi emulii săi, Giovanni Battista Piranesi, Francisco de Goya.

Expoziția „În puterea nopții. Opere cu teme nocturne din colecția de gravură occidentală a Cabinetului de Desene și Gravuri (sec. XVI-XVIII)” este deschisă în sala dedicată artelor grafice din Galeria de Artă Europeană până pe 1 martie 2026.

Mai multe pentru tine...