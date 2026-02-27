Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Mastodontul – uriasul disparut al Olteniei!

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 27 februarie 2026

Înrudit cu mamutul și cu elefantul de astăzi, mastodontul este o specie dispărută de pe teritoriul României cu aproximativ 2 milioane de ani în urmă. În cadrul expoziției permanente „ Oltenia Terra Fossilis” de la Secția de Științele Naturii, din cadrul Muzeului Olteniei, puteți admira scheletul unui exemplar din specia „Anancus arvernensis”, descoperit la marginea satului Ciorari, ce aparţine de comuna Stoina, județul Gorj.

Impunător și fascinant, acest animal preistoric atingea circa 3 metri înălțime, avea o lungime de aproximativ 6 metri (dintre care 3 metri reprezentau impresionanții fildeși) și o greutate estimată de 5–6 tone.

Semăna cu un elefant modern, având doi fildeși drepți, dar trăia într-un peisaj complet diferit de cel de astăzi. Se presupune că își ducea viața în păduri, hrănindu-se cu frunze și ramuri de copaci și arbuști, săpând după tuberculi și rădăcini.

Povestea descoperirii este la fel de impresionantă: în anul 1925, Ion Pașol, elev la școala din comună, a făcut primele observații, iar în 1927, scheletul a fost extras de către C. S. Nicolăescu-Plopșor și Marin Demetrescu, fiind aduse la lumină piese remarcabile.

Scheletul mastodontului expus la Secția de Științele Naturii, considerat de „importanță capitală” pentru știință, cuprinde: fildeșii – măsurând 3,30 m; două fragmente masive de craniu (cu un molar superior și doi molari inferiori); un humerus și un femur; mai multe coaste și fragmente osoase neidentificate,

Multă vreme, acest schelet a fost cel mai complet exemplar de mastodont descoperit pe teritoriul României – o adevărată comoară paleontologică a Olteniei!

Descoperiți această impresionantă mărturie a lumii preistorice în expoziția „Oltenia – Terra fossilis și să pășiți înapoi în timp, într-o epocă a uriașilor”.

