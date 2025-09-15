Incursiune în istoria bolilor și doctorilor din Oltenia de altădată

Muzeul Olteniei Craiova – Secția Istorie-Arheologie, găzduiește până la sfârșitul lunii octombrie 2025 expoziția temporară „Boli, doctori și suferinzi în Oltenia de altădată”.

Realizată în parteneriat cu Academia Română – Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolaescu Plopșor” și Arhivele Naționale – Serviciul Județean Dolj, expoziția aduce în fața publicului o tematică de mare interes: istoria sanitară a Olteniei începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până în prima jumătate a secolului al XX-lea, scrie Muzeul Olteniei Craiova, pe pagina de Facebook a instituției.

Publicul va putea descoperi, prin intermediul obiectelor, fotografiilor, cărților poștale și documentelor de arhivă, aspecte legate de:

• bolile și epidemiile care au marcat istoria regiunii;

• medici reprezentativi ce au activat în Oltenia;

• înființarea primelor spitale, atât în mediul urban, cât și în cel rural;

• tratamentele și statisticile medicale care au stat la baza politicilor sanitare de mai târziu.

Expoziția beneficiază de expertiza specialiștilor parteneri și oferă o perspectivă documentată și accesibilă asupra felului în care societatea oltenească a răspuns provocărilor medicale de altădată.