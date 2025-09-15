Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Expoziția temporară „Boli, doctori și suferinzi în Oltenia de altădată”

Incursiune în istoria bolilor și doctorilor din Oltenia de altădată

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 15 septembrie 2025

Muzeul Olteniei Craiova – Secția Istorie-Arheologie, găzduiește până la sfârșitul lunii octombrie 2025 expoziția temporară „Boli, doctori și suferinzi în Oltenia de altădată”.

Realizată în parteneriat cu Academia Română – Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolaescu Plopșor” și Arhivele Naționale – Serviciul Județean Dolj, expoziția aduce în fața publicului o tematică de mare interes: istoria sanitară a Olteniei începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până în prima jumătate a secolului al XX-lea, scrie Muzeul Olteniei Craiova, pe pagina de Facebook a instituției.

Publicul va putea descoperi, prin intermediul obiectelor, fotografiilor, cărților poștale și documentelor de arhivă, aspecte legate de:

• bolile și epidemiile care au marcat istoria regiunii;

• medici reprezentativi ce au activat în Oltenia;

• înființarea primelor spitale, atât în mediul urban, cât și în cel rural;

• tratamentele și statisticile medicale care au stat la baza politicilor sanitare de mai târziu.

Expoziția temporară „Boli, doctori și suferinzi în Oltenia de altădată”

Expoziția beneficiază de expertiza specialiștilor parteneri și oferă o perspectivă documentată și accesibilă asupra felului în care societatea oltenească a răspuns provocărilor medicale de altădată.

