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Frescă din Herculaneum. O matroană privind o femeie tânără care este coafată de către o sclavă (© Muzeul Național al Banatului)

Coafurile care au cucerit Imperiul Roman și au supraviețuit două milenii în piatră, frescă și memorie

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 24 iunie 2026

Cât timp petreci dimineața în fața oglinzii? O femeie din Roma imperială ar fi considerat întrebarea un început bun de conversație.

Pentru ea, coafura reprezenta o declarație publică. Vârsta, statutul social, averea familiei, etapa vieții și prestigiul personal puteau fi citite din felul în care era aranjat părul, scrie Muzeul Național al Banatului, pe pagina de Facebook a instituției.

Bustul zeiței Isis descoperit la Tomis, epocă romană (© Muzeul Național al Banatului)
Bustul zeiței Isis descoperit la Tomis, epocă romană (© Muzeul Național al Banatului)

În Antichitate, părul feminin avea propriile reguli. Fetele purtau coafuri simple. Tânăra care intra în lumea adulților adopta treptat semnele maturității.

Matroanele, soțiile respectate ale societății romane, afișau adevărate capodopere capilare: bucle suprapuse, împletituri complexe, cocuri elaborate și accesorii atent alese.

Pentru realizarea lor erau folosite ace de păr din os, bronz, aur sau argint. Unele aveau capete simple, altele erau decorate cu motive elegante.

Ace de păr din os și bronz Tomis, secolele II–III d.Hr. (© Muzeul Național al Banatului)
Ace de păr din os și bronz Tomis, secolele II–III d.Hr. (© Muzeul Național al Banatului)

Descoperite în necropolele antice de la Tomis, astfel de obiecte pot fi văzute astăzi în expoziția „Oglinda frumuseții. De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate”, găzduită de Muzeul Național al Banatului din Timișoara, în perioada 30 aprilie - 31 octombrie 2026.

Frescele, monumentele funerare și sculpturile păstrate până în prezent arată că moda circula rapid în lumea romană. O coafură purtată la Roma putea ajunge, după un timp, și pe țărmul Mării Negre. Tendințele existau, iar femeile le urmăreau cu aceeași atenție cu care privim astăzi revistele, ecranele sau rețelele sociale.

Unele tendințe trec după un sezon. Altele rezistă două milenii.

Monument votiv cu reprezentarea dublei Nemesis, descoperit la Tomis (© Muzeul Național al Banatului)
Monument votiv cu reprezentarea dublei Nemesis, descoperit la Tomis (© Muzeul Național al Banatului)

Expoziția „Oglinda frumuseții. De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate” este deschisă la Bastionul Maria Theresia din Timișoara, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

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