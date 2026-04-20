„Cadrele Securității în anii `80”, al șaptelea eveniment din seria evenimentelor „Colocviile CNSAS”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 20 aprilie 2026

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) invită publicul la al șaptelea eveniment din seria evenimentelor „Colocviile CNSAS”.

Conferința cu tema „Cadrele Securității în anii `80” este susținută de Liviu Pleșa, consilier superior în cadrul Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații din CNSAS. Evenimentul va avea loc la 22 aprilie 2026, ora 15:00, la ARCUB – Casa Eliad (Bd. Mircea Vodă, nr. 5, București).

Conform CNSAS, conferința va aborda subiectul privind statutul și situația cadrelor de Securitate în ultima parte a regimului comunist din România.

Invitați speciali:

  • Conf. dr. Andrei Florin SORA, Facultatea de Istorie din București
  • Ion M. IONIȚĂ – redactor-șef Historia

Prin această inițiativă, CNSAS își propune să stimuleze dezbateri academice și să contribuie la o mai bună înțelegere a trecutului represiv și a influenței serviciilor secrete asupra societății românești.

Mai multe pentru tine...
Vizită de lucru a președintelui Nicolae Ceaușescu în unități agricole din județele Ilfov și Ialomița (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 167/1979)
Viata la țară. Aspecte rurale de la sfârșitul anilor 1980 surprinse în dosarele Securității
eminescu
Cum a dat Mihai Eminescu de lucru Securității
Festivalul Internaţional „Copiii lumii doresc pacea”, organizat la tabăra de pionieri şi şcolari de la Năvodari, în cadrul anului internaţional al Copilului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 107/1979)
Câștigurile obținute în străinătate de artiștii români, în perioada comunistă, sub lupa Securității
„Măști ale puterii” – expoziție de artă africană la Muzeul Etnografic al Transilvaniei
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Măști ale puterii” – expoziție de artă africană la Muzeul Etnografic al Transilvaniei
fc jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Furca pentru tors, de la obiect funcțional la rolul social
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”
bn jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
O fotografie, o pălărie, un automobil