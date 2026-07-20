Vikingii au ajuns de două ori la porțile Parisului. Francii au ales să plătească

De două ori armatele vikinge au ajuns la porțile Parisului, forțându-i pe conducătorii franci să ia decizii care aveau să modeleze viitorul Europei medievale. Danielle Turner explorează faimoasele asedii din 845 și 885–886, arătând de ce vikingii au fost capabili să amenințe unul dintre cele mai importante orașe ale lumii carolingiene.

Franța secolului al IX-lea s-a dovedit foarte profitabilă pentru vikingi. Era un teritoriu afectat de război civil și recolte slabe, iar nordicii au profitat de această situație prin raiduri și acte de mercenariat. Sistemul fluvial al Franței și inovațiile aduse corăbiei vikinge de tip longship le-au permis danezilor să pătrundă adânc în continent și să adune o avere din jafurile asupra mănăstirilor. Parisul avea să fie ținta supremă, iar vikingii au asediat orașul de două ori și au primit tribut în ambele cazuri. De ce au reușit vikingii să jefuiască Franța în mod repetat și cu succes? Au fost conducătorii franci inepți, lași sau pur și simplu pragmatici în felul în care au gestionat incursiunile nordicilor?

Epoca vikingă s-a întins, în linii mari, între anii 800 și 1100 d.Hr., începând cu raidul asupra mănăstirii Lindisfarne din Anglia și încheindu-se cu Cucerirea normandă din 1066 și cu Bătălia de la Stamford Bridge. Pentru simplitate, termenii vikingi, nordici, danezi și scandinavi sunt uneori folosiți interschimbabil în acest articol, deși nu înseamnă întotdeauna exact același lucru. La fel, Franța și Francia apar aici interschimbabil. Studiile moderne arată că, în principal, danezii — nu norvegienii sau suedezii — au fost responsabili pentru atacurile majore din Franța. Analele regionale france și poemul epic al lui Abbo de Saint-Germain-des-Prés servesc drept principale surse pentru această perioadă, deoarece oferă o perspectivă importantă asupra celor două mari asedii vikinge ale Parisului, care au avut loc în anii 845 și 885.

Orice istorie completă vikingă sau francă include o secțiune dedicată fiecăruia dintre marile asedii nordice ale Parisului. Totuși, puțini au cercetat în profunzime de ce asediile au avut succes de fiecare dată. Un studiu în această direcție se dovedește, de fapt, foarte revelator. Regatul franc din 845 era unul fracturat de războaiele civile dintre cei trei nepoți ai lui Carol cel Mare. Imperiul, cândva puternic, trecea prin mari tulburări și prin incursiuni nordice frecvente. Cu toate acestea, în 885, Carol cel Gras a ieșit din această situație ca lider carolingian necontestat. Și totuși, chiar dacă Francia a atins coeziune politică și militară, nu a apărut nicio apărare semnificativă a regatului. În cele din urmă, vikingii aveau să câștige mult din ambele asedii ale Parisului, datorită reacțiilor pragmatice ale conducătorilor franci.

O țară divizată

Imagine din Freeman’s Historical Geography; ediția originală, Freeman, cca. 1881.

Francia secolului al IX-lea suferea de fragmentare politică profundă și război civil. După moartea lui Carol cel Mare în 814, fiul său, Ludovic cel Pios, a încercat să mențină apărarea întinsului imperiu. În cele din urmă, aceste fortificații au slăbit din cauza conflictului intern, iar tensiunea a atins punctul de fierbere după moartea lui Ludovic cel Pios, în 840. Țara a izbucnit în război civil, deoarece fiii lui Ludovic cel Pios — Lothar, Ludovic și Carol — s-au luptat pentru teritoriile pe care le considerau drept moștenirea lor carolingiană. Analele de la Fulda descriu o bătălie sângeroasă între conducătorii rivali în 841 și afirmă că „a fost un asemenea măcel de ambele părți, încât nimeni nu își poate aminti o pierdere mai mare în rândul poporului franc în epoca de față”. Acest lucru ajută la explicarea lipsei resurselor defensive atunci când vikingii au venit să jefuiască și să asedieze Parisul în 845.

În 843, cei trei conducători ai regatului franc s-au întâlnit pentru a semna un tratat de pace la Verdun și au împărțit țara în trei regate. Lothar a primit regatul de mijloc, Ludovic a devenit regele francilor de răsărit, iar Carol cel Pleșuv a condus partea vestică a imperiului. Totuși, semnarea acestui tratat nu a pus capăt complet vărsării de sânge dintre frați. Scrierile contemporane sugerează că luptele militare dintre frați au continuat în perioada de dinainte și de după primul asediu al Parisului.

Scandinavii erau foarte bine informați despre evenimentele de pe continent și au folosit aceste informații pentru a-i ataca pe franci în momente deosebit de vulnerabile; mulți dintre ei au luptat și ca mercenari în Războiul Civil franc din aceeași perioadă. În 845, în același an în care o ceată vikingă asedia Parisul, un alt grup, condus de regele Horic al Danemarcei, trimitea 600 de corăbii pe râul Elba pentru a ataca teritoriile lui Ludovic. Între timp, Lothar încuraja încă un conducător nordic să atace Frisia, sporind astfel necazurile lui Ludovic. Vikingii știau foarte bine că liderii carolingieni erau mai preocupați să se lupte între ei decât să oprească atacatorii străini.

Nu este surprinzător că oamenii din Francia nu aveau prea multe de oferit din punct de vedere defensiv atunci când legendarul căpetenie vikingă Ragnar Lodbrok i-a condus pe nordici în primul asediu al Parisului. Acest lucru reiese limpede din însemnarea din Analele de la St-Bertin:

O iarnă foarte grea. În martie, 120 de corăbii ale oamenilor din Nord au urcat pe Sena spre Paris, devastând totul de o parte și de alta și neîntâmpinând nici cea mai mică opoziție. Carol a făcut eforturi să opună o anumită rezistență, dar și-a dat seama că oamenii săi nu puteau câștiga în niciun caz. Așa că a făcut o înțelegere cu ei: predând 7.000 de livre [de argint] ca mită, i-a împiedicat să avanseze mai departe și i-a convins să plece.

Iarna grea pare deosebit de demnă de remarcat, deoarece a slăbit și mai mult Franța, iar oamenii erau slab pregătiți să îndure un asediu. Există o dezbatere academică importantă privind numărul exact al corăbiilor, dar rămâne faptul că francezii pur și simplu nu au putut oferi o apărare reală orașului insular Paris.

Ragnar Lodbrok și fiii săi, reprezentați într-un manuscris din secolul al XV-lea — British Library MS Harley 2278, fol. 39r.

Profitând de reducerea semnificativă a numărului de soldați francezi disponibili — rezultat al luptelor interne — vikingii i-au înfrânt pe franci în timpul asediului și prin război psihologic. Conducătorul francilor de vest a trimis oameni să-i oprească pe vikingi. Armata francă s-a așezat pe ambele maluri ale râului, sperând să împiedice vikingii să debarce pe oricare dintre părți. Ragnar Lodbrok a ales pur și simplu să atace partea mai slabă. Armata francă mai mare nu putea ajunge, din cauza geografiei, pe celălalt mal al râului pentru a-și ajuta camarazii, iar vikingii au triumfat. După această victorie decisivă asupra francilor, Ragnar a spânzurat 111 prizonieri pe o insulă din Sena, la vedere pentru cei rămași pe celălalt mal. Acest act intimidant a slăbit și mai mult rezistența, iar vikingii au continuat să jefuiască teritoriile din jurul Parisului până când au primit plata de la Carol cel Pleșuv.

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