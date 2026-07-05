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Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?

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Curtea exterioară a Castelului Corvinilor, cunoscută astăzi sub numele de Curtea Husarilor, își are originile în secolul al XV-lea, fiind construită odată cu ridicarea Turnului Nou de Poartă. Rolul său era de a proteja accesul către intrarea și podul situate în partea de nord-vest a castelului.

Incinta era înconjurată de un zid de piatră cu plan rectangular neregulat și era întărită la fiecare colț cu câte un turn. Trei dintre acestea aveau formă rectangulară, iar cel din colțul sud-estic era circular, fiind singurul păstrat până astăzi, deși a suferit unele modificări. Zidurile de pe laturile de est și sud erau prevăzute cu metereze, subliniind rolul defensiv al ansamblului, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

În secolul al XVII-lea, în timpul principelui Gabriel Bethlen, Curtea Husarilor a fost reorganizată și amenajată pentru a răspunde noilor nevoi ale castelului. Documentele vremii menționează existența grajdurilor, a șurii pentru atelaje și a două clădiri care adăposteau trabanții, soldații din garda principelui. Această etapă a adus și influențe arhitecturale specifice Renașterii târzii, completând aspectul medieval al castelului.

Foto: Muzeul Castelul Corvinilor
Foto: Muzeul Castelul Corvinilor

Astăzi se mai păstrează turnurile din colțurile sud-estic și nord-vestic, precum și porțiuni din zidurile estic și sudic. De-a lungul secolelor, Curtea Husarilor a trecut prin numeroase transformări, însă rămâne o mărturie importantă a evoluției Castelului Corvinilor și a modului în care acesta s-a adaptat permanent nevoilor de apărare, locuire și reprezentare.

Bibliografie:

Bodochi, Ioan, Castelul Corvinilor – Curtea Husarilor (Cod LMI HD-II-m-A-03344). Studiu istoric.

Arány, Lajos, Vajda-Hunyad vára. 1452–1681–1866. Szóban és Képben, Pozsony, 1867.

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