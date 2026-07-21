Un dinte de capră ar putea rezolva o dezbatere veche de 100 de ani despre agricultura Greciei antice

Economia agricolă reprezenta coloana vertebrală a prosperității în Grecia antică. Hrana îi aducea pe oameni împreună, fie în grupuri restrânse, la un simpozion dedicat consumului de vin, fie întreaga comunitate, la un ospăț sacrificial de proporții impresionante. În Odiseea, poemul epic al Greciei antice, fiul lui Odiseu participă la unul dintre aceste ospețe timpurii – un grătar comunitar în cadrul căruia sunt sacrificate 100 de vite.

Cercetătorii au recunoscut de multă vreme importanța economică, politică și socială a hranei în Grecia antică. Totuși, o întrebare esențială nu a primit niciodată un răspuns definitiv: cum erau crescute, în realitate, animalele în cadrul acestui sistem?

Timp de aproape un secol, cercetătorii au dezbătut modul în care era organizată creșterea animalelor în Grecia antică. La un capăt al spectrului se află ipoteza existenței unor turme mari, semi-nomade, care se deplasau sezonier în căutarea pășunilor. La celălalt capăt se află imaginea unor turme mai mici, integrate în viața de zi cu zi a fermelor, hrănite pe câmpurile locale și cu resturi provenite din culturi agricole. Cu alte cuvinte, animalele făceau parte dintr-un sistem pastoral mobil sau erau integrate într-un sistem mixt de agricultură și zootehnie?

Împreună cu o echipă interdisciplinară de arheologi și oameni de știință, am analizat unul dintre cele mai mari ansambluri de resturi animale din lumea greacă antică, descoperite la situl Azoria din Creta, pentru a aborda această dezbatere. Rezultatele au fost publicate recent într-un articol științific.

Când primii istorici au încercat să răspundă la întrebarea privind modul în care erau crescute animalele și cultivate plantele în Grecia antică, turmele mari de oi și capre conduse de grupuri semi-nomade reprezentau încă o imagine obișnuită în peisajul Greciei moderne. Aceste turme se deplasau din zonele montane de vară către câmpiile de iarnă, în căutarea pășunilor sezoniere.

Cartea geografei americane Ellen Churchill Semple, The Geography of the Mediterranean Region: Its Relation to Ancient History, a fost prima care a sugerat că acest tip de păstorit sezonier exista și în Grecia antică.

O altă școală de gândire a propus însă un model diferit al economiei. Pe baza unor interviuri realizate cu ciobani și fermieri vârstnici, arheologul Paul Halstead a susținut, în mai multe articole și în cartea sa din 2014, Two Oxen Ahead. Pre-Mechanized Farming in the Mediterranean, că animalele erau crescute în principal în turme mici, asociate gospodăriilor agricole. Potrivit acestuia, ele pășteau în special pe terenuri lăsate pârloagă sau pe pășuni apropiate și se hrăneau, de asemenea, cu plante furajere cultivate special pentru ele. În acest model, agricultura vegetală și creșterea animalelor erau strâns integrate.

De-a lungul deceniilor, cercetătorii s-au împărțit între aceste două perspective. Însă, până de curând, nu exista nicio metodă prin care să poată fi analizate direct alimentația și mobilitatea animalelor din Grecia antică pentru a tranșa această dezbatere.

Când știința întâlnește istoria

Aplicarea analizei izotopilor stabili – o tehnică ce măsoară diferitele forme ale aceluiași element chimic, numite izotopi, care au mase ușor diferite – le-a oferit cercetătorilor prima oportunitate de a testa aceste ipoteze concurente folosind resturile de animale descoperite în siturile arheologice din Grecia antică.

Prin măsurarea amestecului de izotopi păstrați în oasele și dinții antici, oamenii de știință pot determina ce au mâncat și băut animalele sau oamenii și pot obține indicii despre locurile în care au trăit. Acest lucru este posibil deoarece hrana și apa lasă semnături chimice care se fixează în organism de-a lungul timpului.

Atomii unui element pot avea mai mulți izotopi, care diferă ca masă din cauza numărului de neutroni. Astfel, analiza izotopilor stabili, care examinează proporțiile diferiților izotopi din resturile arheologice, poate răspunde la întrebări privind sursele de hrană, apă și aer care au contribuit la compoziția unui animal (sau a unui om).

Raporturile dintre izotopii carbonului și azotului oferă informații despre tipurile de hrană consumate de animalele din Antichitate. Raporturile izotopilor stabili ai oxigenului oferă o semnătură sezonieră a formării smalțului dentar. Prin combinarea analizelor acestor izotopi diferiți, este posibilă abordarea directă a dezbaterii privind agricultura și păstoritul și evaluarea alimentației sezoniere a animalelor.

Primele aplicări ale acestor tehnici asupra animalelor din Grecia antică au complicat însă situația. Din cauza costurilor ridicate și a numărului redus de probe disponibile, doar câteva animale au fost analizate în situri precum Knossos, în Creta, sau Argilos, în nordul Greciei. În loc să confirme un singur model, analizele au indicat existența mai multor strategii diferite de creștere a animalelor. Totuși, dimensiunea redusă a eșantioanelor nu le-a permis cercetătorilor să tragă concluzii ferme, în afară de faptul că în Grecia antică se folosea un amestec de metode agricole. Din păcate, nu era clar cum se reflecta această diversitate în economia vremii.

Studiul realizat la situl Azoria din Creta este primul conceput special pentru a testa explicit aceste două ipoteze concurente prin analiza a 50 de oi și capre.

Testarea ipotezelor concurente

Azoria este, din multe puncte de vedere, situl ideal pentru studierea economiei care a stat la baza dezvoltării timpurii a cetăților-stat. Așezarea a fost abandonată brusc chiar înainte de începutul perioadei clasice (aproximativ 510–323 î.Hr.), la începutul secolului al V-lea î.Hr.

Această abandonare oferă o imagine de moment asupra vieții din acea perioadă, deoarece locuitorii și-au lăsat în urmă deșeurile (inclusiv numeroase resturi de animale și plante), precum și vasele ceramice de mari dimensiuni. Ansamblurile ceramice păstrate intacte ne-au ajutat să înțelegem funcția diferitelor clădiri și încăperi.

În apropierea vârfului dealului se află o serie de clădiri publice, inclusiv clădirea destinată meselor comunitare. Aici, cetățenii se adunau în mod regulat pentru a participa la ospețe și pentru a discuta problemele cetății. Pe terasele inferioare se aflau mai multe locuințe aparținând cetățenilor înstăriți.

Analiza mea asupra a peste 200.000 de resturi animale provenite din aceste spații oferă informații fără precedent despre mesele din gospodării și ospețele publice. Am constatat că în case și în clădirea destinată meselor comunitare se consumau aceleași specii de animale, de aproximativ aceeași vârstă: în principal capre, urmate de oi, porci și vite.

Și mai interesant este faptul că hrana era preparată diferit în cadrul ospețele față de mesele obișnuite din gospodării. La ospețele publice, măcelari profesioniști – probabil preoți care oficiau sacrificiile – foloseau satâre pentru a porționa carnea, în timp ce în gospodării aceasta era tăiată cu cuțite obișnuite.

Deși acest lucru ar putea indica faptul că aceleași animale erau folosite în ambele tipuri de mese, analiza izotopică arată că nu era cazul. Valorile izotopilor de carbon din animalele consumate în gospodării corespund valorilor izotopilor de oxigen măsurate în diferite puncte ale aceluiași dinte, care variază odată cu anotimpurile. Acest lucru indică faptul că aceste animale erau crescute în principal în apropierea fermelor locale și se hrăneau cu plante disponibile în funcție de sezon.

În schimb, animalele consumate la ospețele publice prezintă un tipar diferit: valorile izotopilor de carbon nu mai corespund celor ale oxigenului. Acest model indică deplasarea sezonieră între pășunile montane de vară și cele din zonele joase pe timpul iernii. Alte animale prezintă valori aproape constante ale izotopilor de carbon, ceea ce sugerează că erau hrănite tot timpul anului cu plante furajere cultivate special.

Aceste rezultate demonstrează că economia alimentară a Greciei antice era mai complexă decât se presupunea inițial. În loc ca animalele și culturile agricole să fie crescute exclusiv împreună sau separat, ambele strategii coexistau. Totuși, se pare că unitatea politică a cetăților-stat era consolidată prin marile sacrificii publice care ofereau carne tuturor cetățenilor, lucru posibil datorită gestionării organizate și specializate a turmelor comunitare.

Aceste concluzii ne oferă o nouă perspectivă asupra comunităților care au format cetățile-stat ale Greciei antice. Oamenii colaborau pentru a se sprijini reciproc și pentru a-și asigura hrana unii altora. Ei au creat cadrul în care au înflorit ospețele și viața politică. La urma urmei, nu ești definit doar de ceea ce mănânci, ci și de cei alături de care mănânci și, desigur, de ceea ce a mâncat hrana ta.

Foto sus: Peisaj din Arcadia. Pictură de Jacob Philipp Hackert (© Alte Nationalgalerie / Wikimedia Commons)

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Autor: Flint Dibble, cercetător Marie-Sklowdowska Curie, Școala de Istorie, Arheologie și Religie, Universitatea din Cardiff

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

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