De ce a dispărut cea mai veche civilizație europeană?

Între aproximativ 2000 și 1500 î.Hr., civilizația minoică a prosperat pe Creta și pe insulele din apropiere, construind palate decorate cu fresce, practicând activități atletice precum săriturile peste tauri și creând sisteme de scriere pe care experții nu au reușit niciodată să le descifreze. Unul dintre cele mai importante orașe construite de ei era la Knossos, pe coasta nordică a Cretei, și conținea un palat de mărimea a două terenuri de fotbal.

În jurul anului 1500 î.Hr., sistemele lor de scriere au încetat să mai fie folosite, iar palatele minoice prezintă dovezi de declin și distrugere. Așadar, cum s-a încheiat această civilizație?

Cercetătorii au propus o mare varietate de explicații, inclusiv o erupție vulcanică, cutremure, schimbări climatice, perturbarea rutelor comerciale și conflicte cu micenienii, un grup din Grecia continentală. Totuși, este posibil ca civilizația să fi avut un sfârșit mai puțin dramatic, au declarat experții pentru Live Science.

Ce a fost civilizația minoică?

Civilizația minoică își datorează numele arheologului britanic Sir Arthur Evans, care a excavat ruinele de la Knossos la începutul secolului al XX-lea. Evans a numit civilizația după regele Minos, care, potrivit legendelor antice, a condus Creta și a construit un labirint în care era ținut un minotaur. Minoicii au prosperat în „Epoca Bronzului” (3300–1200 î.Hr.) și sunt cunoscuți pentru palatele lor decorate cu motive marine, precum delfinii.

Pentru a înțelege ce li s-a întâmplat minoicilor, cercetătorii trebuie să definească exact ce a fost civilizația minoică și să stabilească în ce măsură diferă de civilizația miceniană care a înflorit pe Creta după 1500 î.Hr. Micenienii proveneau din Grecia continentală și aveau o societate dominată de o elită războinică, care a inspirat epopeile homerice, precum și o religie cu divinități similare zeilor olimpieni de mai târziu. Micenienii sunt uneori considerați cei mai timpurii greci.

„Ce înțelegem prin civilizație minoică sau miceniană și ce înțelegem prin «sfârșit»?”, a spus Guy Middleton, cercetător asociat la Universitatea Newcastle, specializat în arheologia Greciei din epoca târzie a bronzului, a Mării Egee și a Mediteranei de est.

„Ceea ce arheologii numesc minoic și [micenian] sunt seturi de cultură materială - culturi arheologice nu un popor și nici grupuri etnice. Orice persoană putea adopta o anumită cultură materială și, astfel, ar fi părut minoică sau miceniană”, a explicat Middleton într-un e-mail.

De exemplu, înmormântarea fastuoasă a unui războinic de rang înalt descoperită la situl Pylos, în Grecia continentală, datează din jurul anului 1500 î.Hr. și conține artefacte cu design minoic. Totuși, războinicul a fost îngropat pe teritoriul Greciei continentale, considerat locul de origine al micenienilor.

„Era el micenian sau minoic? Acestea sunt distincții moderne. Cine știe cum se percepea el însuși”, a spus Middleton.

O perioadă de schimbare

Un lucru care s-a schimbat după 1500 î.Hr. a fost limba. În timp ce minoicii foloseau două sisteme de scriere nedescifrate, cunoscute sub numele de Linear A și hieroglifele cretane, micenienii utilizau un sistem numit Linear B, care reda limba greacă, a spus Philip Betancourt, profesor emerit de istoria artei și arheologie preistorică egeeană la Universitatea Temple din Philadelphia.

„Dacă dispariția treptată a limbii minoice este considerată semnul culturii, atunci aceasta s-a pierdut treptat după o invazie a vorbitorilor de greacă, care au schimbat treptat caracterul culturii”, a declarat Betancourt.

Această schimbare lingvistică, care „nu a afectat întreaga insulă în același timp, s-a produs în jurul mijlocului mileniului al doilea î.Hr.”

Deși Middleton consideră plauzibilă o preluare de către micenienii vorbitori de greacă, el a propus și o altă posibilitate. Schimbarea culturală „poate fi văzută și ca o evoluție internă cretană — deoarece nu toți cretanii erau identici”, a spus el.

„Așa cum micenienii au adoptat elemente ale culturii minoice în propria lor cultură, din motive proprii, tot astfel și minoicii ar fi putut adopta elemente ale culturii de pe continent”, a precizat Middleton.

Totuși, Nanno Marinatos, profesoară emerită de studii clasice și mediteraneene la Universitatea Illinois din Chicago, a afirmat că nu a existat o invazie.

„Minoicii aveau toată tehnologia necesară pentru a evita amenințările”, a spus ea, menționând că dispuneau de o flotă care putea opri orice invadatori.

Marinatos consideră că un eveniment climatic major ar fi putut contribui la declinul minoicilor. Erupția Thera, un vulcan de pe o insulă din Marea Egee situată la aproximativ 110 kilometri nord de Creta, în jurul anului 1500 î.Hr., ar fi putut provoca pagube considerabile, distrugând navele și perturbând rețelele comerciale. Această catastrofă ar fi putut juca un rol important în declinul civilizației lor.

A dispărut cu adevărat civilizația minoică?

O altă posibilitate este că civilizația minoică nu a avut niciodată un sfârșit clar.

„Răspunsul simplu este că, la fel ca majoritatea societăților complexe antice, ea a evoluat pur și simplu într-una definită ulterior diferit. Studiile genetice arată că genele minoice există încă. Descendenții lor trăiesc încă în Creta și în alte locuri”, a spus Philip Betancourt.

Middleton a fost de acord că nu a existat „un sfârșit brusc al Cretei minoice, ci doar o serie de schimbări pe o perioadă lungă de timp”. El a remarcat că divinitățile minoice au continuat să fie venerate timp de secole după 1500 î.Hr.

„Într-o anumită măsură, felul în care împărțim istoria, geografic și cronologic, ne face să gândim în termeni de «sfârșit». Dar, în realitate, avem de-a face cu interacțiune și schimbare constantă și normal”, a adăugat Middleton.

Foto sus: Ruinele palatului din Knossos (© Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)

