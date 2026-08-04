Schimburile comerciale dintre România Mare și Spania, în anul 1938

Statul din Peninsula Iberică a fost dominat de frământări provocate de diferiți ”gânditori” care doreau să schimbe o lume imperfectă, dar au reușit să provoace o catastrofă din punct de vedere material și uman. S-a luptat pentru o lansare a economiei și s-a ajuns la o prăbușire catastrofală a țării.

România a dezvoltat schimburi comerciale cu Spania, dar conducerea de la Madrid trăia în propria lume a intereselor financiare și nu se uita spre colaboratorul din Carpați, cam prea oriental după gusturile presupus fine și occidentale. Anul 1938 a fost unul de prosperitate pentru România, cel mai bun din perioada interbelică, dar clientul spaniol se afla în pârjolul ideologic finanțat de trei state totalitare.

Clienții români au găsit doar 26 de tone de mărfuri pe piața iberică și 24 dintre acestea cuprindeau produse din lemn. Exporturile spre Spania erau la 142.849 t și erau reprezentate îndeosebi din derivate ale petrolului (142.849 t). Cum ogoarele erau devastate de unitățile militare sau țăranii erau luați la armată, populația avea un deficit de cereale și 19.444 t de produse românești au ajuns ca să limiteze impactul războiului și să se evite apariția foametei. Era puțin, dar atât au reușit să plătească partea spaniolă.

Spania era în anul 1938 un bun plătitor, balanța comercială fiind net favorabilă României. Au fost cumpărate bunuri de aproape 1,4 milioane de lei și au fost exportate produse de peste 424 milioane de lei.

Statul iberic este cel mai bun exemplu de ceea ce pot face acei oameni ce se cred conducători, mulți dintre aceștia crezând că sunt și geniali.

Foto sus: Ploiești. Rafinăria de petrol, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

Mai multe pentru tine...