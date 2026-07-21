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Cum a încercat Rusia un proiect energetic revolutionar? Oglinda care a vrut să transforme noaptea în zi

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

În februarie 1993, deasupra Europei a trecut pentru câteva minute o lumină stranie. Nu era un fenomen astronomic spectaculos, nici o auroră, nici un meteorit. Era lumina Soarelui, reflectată din spațiu de o oglindă rusească subțire, prinsă de o navă Progress care tocmai se desprinsese de stația orbitală Mir.

Experimentul se numea Znamya 2 — „steag” sau „banner”, în rusă — și făcea parte dintr-un proiect care pare, chiar și astăzi, desprins din science-fiction: folosirea unor oglinzi orbitale pentru a lumina noaptea de pe Pământ. Ideea era simplă și tulburătoare în același timp: dacă Soarele apune pentru o parte a planetei, de ce să nu-l „întorci” temporar din spațiu, cu ajutorul unor suprafețe reflectorizante?

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Satelit Znamya-2 Credit foto www.energia.ru/ CC BY 4.0

La începutul anilor ’90, Rusia a demonstrat că principiul putea funcționa. Trei decenii mai târziu, ideea revine, de data aceasta în limbajul economiei private: „sunlight on demand”, adică lumină solară la cerere, vândută către ferme fotovoltaice, operațiuni de urgență sau zone care ar avea nevoie de iluminare temporară după lăsarea întunericului. FCC a autorizat în iulie 2026 compania americană Reflect Orbital să construiască, să lanseze și să opereze un satelit demonstrativ numit Eärendil-1, dotat cu o suprafață reflectorizantă de aproximativ 18 metri.

Ideea nu a început în Rusia

Povestea oglinzilor spațiale nu începe însă nici cu Rusia post-sovietică, nici cu startup-urile americane de astăzi. Rădăcina ei se află în anii 1920 și este legată de Hermann Oberth, savant născut la Sibiu și considerat unul dintre părinții astronauticii moderne.

În 1923, în lucrarea Die Rakete zu den Planetenräumen — Racheta către spațiul planetar — Oberth descria posibilitatea unor oglinzi uriașe plasate pe orbită, capabile să concentreze sau să redirecționeze lumina solară către anumite regiuni ale Pământului. În unele versiuni teoretice, aceste oglinzi erau imaginatate la scări colosale, de zeci sau chiar sute de kilometri, formate din rețele de suprafețe reglabile.

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În epocă, ideea avea ceva din optimismul tehnologic al începuturilor astronauticii: spațiul părea un nou domeniu al ingineriei totale, locul de unde omenirea ar fi putut controla clima, lumina, agricultura, comunicațiile și energia.

Dar, ca multe vise tehnologice ale secolului XX, oglinda spațială a avut și o umbră militară. În imaginarul celui de-Al Doilea Război Mondial, conceptul a fost asociat cu proiecte de tip „armă solară”, în care o oglindă orbitală ar fi putut concentra energia Soarelui împotriva unor ținte terestre. Aceste planuri au rămas la nivel speculativ, dar au arătat cât de repede poate trece o idee de la utopie tehnică la fantezie de putere.

Znamya, proiectul rusesc care a dus oglinda pe orbită

În Rusia, ideea a fost reluată de inginerul Vladimir Syromyatnikov, un nume important al industriei spațiale sovietice. Syromyatnikov lucrase la sistemele de andocare care au făcut posibilă misiunea Apollo-Soiuz din 1975, una dintre cele mai simbolice întâlniri ale ...

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