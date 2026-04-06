Afișul grafic al filmului „Dacii”, păstrat în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României

Afișul filmului „Dacii” (1967). Prima „superproducție” din Epopeea Națională Cinematografică

📁 Afişe publicitare de odinioară

Afișul grafic al filmului „Dacii”, păstrat în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României (foto sus), poate fi analizat ca o imagine-sinteză: Decebal este plasat central, ceea ce instituie o ierarhie vizuală explicită, iar în jurul său apar luptătorii și sugestia confruntării, în timp ce elementele arhaizante și literația monumentală fixează registrul „epopeic”. Ca grafică de afiș, el comprimă narațiunea în semne stabile: liderul, colectivul, conflictul ușor de recunoscut și de memorat.

Pe plan industrial și politic, filmul Dacii reprezintă prima colaborare Nicolaescu–Popovici și o coproducție româno-franceză (Studioul Cinematografic „București”/Franco-London Film, Paris), posibilă într-un moment de deschidere a RSR către piețele occidentale. Producția a folosit infrastructura de la Studiourile Buftea, construită în anii ’50 în vederea realizării unor producții de amploare, dar și cu scopul de a controla și centraliza întregul proces de producție cinematografică, ceea ce a făcut posibilă estetica de „superproducție” a filmului istoric, scrie Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Difuzarea era asigurată de rețeaua de stat România-Film, printr-un sistem centralizat de distribuție și exploatare cinematografică la nivel național. Împreună, această combinație, capacitate mare de producție și distribuție centralizată explică circulația largă a filmului și, implicit, audiența sa foarte mare, de peste 13 milioane de spectatori, care i-a amplificat impactul în cultura de masă.

În plan ideologic, filmul se înscrie în proiectul „epopeii naționale cinematografice” și traduce trecutul în termeni compatibili cu dialectica istorică marxistă: istoria avansează prin conflict, iar conflictul este pus pe ecran ca opoziție între imperialism și rezistență, cu accent pe solidaritatea colectivului în jurul conducătorului. Mai mult, filmul participă la o strategie de reprezentare inspirată de canonul sovietic stalinist, cristalizat de Serghei Eisenstein în Alexandr Nevski (1938) și Ivan cel Groaznic (I, 1944; II, 1946/1958), unde cnezii sunt construiți ca figuri providențiale și paterne, chemate să apere poporul atât de amenințările externe, cât și de dușmanii interni.

Reluată de Ceaușescu în seria inaugurată de Dacii (1967) și continuată cu Mihai Viteazul (1971), Ștefan cel Mare – Vaslui 1475 (1975), Burebista (1980) și Mircea (1989) etc., această formulă contribuie la construirea unui panteon eroic național, alcătuit din personalități istorice menite să reflecte, prin analogie, propria sa imagine de conducător și să confere legitimitate politicii național-comuniste.

Efectul asupra memoriei colective poate fi explicat nu doar prin expunerea masivă ci și prin capacitatea cinematografului de a produce ceea ce Alison Landsberg numește „memorie protetică”, adică interiorizarea afectivă a unor evenimente ne-trăite ca și cum ar aparține experienței personale.

În acest sens, filmul istoric de propagandă contribuie nu numai la difuzarea unor imagini ale trecutului, ci și la încorporarea lor subiectivă, favorizând sedimentarea unor reprezentări ideologizate ale Antichității, ale etnogenezei românilor și ale identității colective, prin accentul pus pe autohtonismul dacic și prin simplificarea unor procese istorice complexe.

Mai multe pentru tine...
Propaganda prin cinematografie: Ghid de vizionare atentă jpeg
Propaganda prin cinematografie: Ghid de vizionare atentă
Dacii și romanii de la cronicari la filmele lui Sergiu Nicolaescu jpeg
Dacii și romanii - de la cronicari la filmele lui Sergiu Nicolaescu
Un început în istoria afişelor de cinema din România jpeg
Un început în istoria afişelor de cinema din România
Ruinele palatului din Knossos (© Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
De ce a dispărut cea mai veche civilizație europeană?
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s a putut și azi nu jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
„Burst of Joy”, fotografie de Slava "Sal" Veder", Associated Press (© Wikimedia Commons)
📁 Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Povestea tristă din spatele unei „explozii de bucurie”
Obstacole antitanc dispuse în fața Liniei Maginot (© Profimedia)
📁 Al Doilea Război Mondial
Churchill: Utilizată inteligent, „Linia Maginot ar fi adus servicii imense Franței”
Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Știați că ducele Ioan Corvin avea probleme locomotorii?
Ce simbolizează fiecare zi din Săptămâna Patimilor De ce este Vinerea Mare cea mai neagră zi a creştinismului? jpeg
📁 Istoria Religiilor
Ce simbolizează fiecare zi din Săptămâna Patimilor. De ce este Vinerea Mare cea mai neagră zi a creştinismului?
Nașterea lui Iisus Hristos, reprezentată în Catedrala Națională din București (© MIHAIL / Wikimedia Commons)
📁 Istoria Religiilor
Când s-a născut, de fapt, Iisus Hristos?
Comori dacice Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
„Comoara lui Burelu”. Descoperirea care a declanșat „febra aurului dacic” la Sarmizegetusa Regia
Regina MAria *@Getty IMages jpg
📁 Istorie Modernă Românească
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”