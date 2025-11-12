Ziua Internațională a baclavalei, celebrată pe 17 noiembrie

Baclavaua turcească, renumită în întreaga lume pentru crusta sa aurie și siropul ușor, oferă un gust care persistă mult timp după prima mușcătură.

Acest desert irezistibil, adesea inclus în listele celor mai bune din lume, a depășit granițele și culturile, devenind tot mai accesibil datorită exporturilor generoase ale Turciei și numărului tot mai mare de cofetării turcești deschise în străinătate, spre deliciul oamenilor de pretutindeni. De la America la Japonia, cofetăriile deschise de maeștri turci atrag cozi lungi de iubitori de deserturi, dornici să guste dulceața autentică, informează un comunicat al Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).

Totuși, fie că ești cunoscător sau doar un gurmand curios, cel mai bun loc unde poți savura această delicatesă crocantă este chiar Turcia, și nu există o ocazie mai bună decât Ziua Internațională a Baclavalei, sărbătorită pe 17 noiembrie.

Desert prețuit al bucătăriei sustenabile turcești

Preparată tradițional din 40 de foi subțiri de aluat phyllo, umplute cu fistic sau nuci și îndulcită cu sirop, baclavaua întruchipează răsfățul culinar. Irezistibil de crocantă și suculentă, acest desert încântă papilele gustative de secole. Încă din perioada otomană, acest desert tradițional turcesc a fost preparat și savurat ca una dintre rețetele consacrate ale culturii culinare sustenabile din Turcia.

Baclavaua își are originea în tradiția turcească a aluatului yufka (phyllo) — inclusă pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO — și a atins perfecțiunea în bucătăriile imperiale otomane, unde maeștrii întindeau aluatul până devenea subțire ca o petală de trandafir. Odinioară simbol al măiestriei și prestigiului în palat, astăzi rămâne un simbol îndrăgit al celebrării și ospitalității. Fie că este oferită alături de ceai sau cafea, fie servită la ocazii speciale precum nunți sau sărbători religioase, baclavaua continuă să aducă oamenii împreună și să le însoțească momentele de bucurie.

Capitala Baclavalei

Baclavaua se numără și printre preferatele iubitorilor de deserturi din întreaga lume. Rețelele de socializare abundă în postări și hashtaguri cu rețete și fotografii apetisante. Totuși, prepararea perfectă a baclavalei necesită măiestrie, răbdare și o înțelegere profundă a ingredientelor. Cea mai rafinată variantă este preparată în provincia Gaziantep din sud-estul Turciei, membră a Rețelei Orașelor Creative UNESCO în domeniul gastronomiei.

De altfel, baclavaua din Gaziantep este primul produs turcesc care a obținut statutul de protecție din partea Uniunii Europene. Ceea ce face ca această variantă să fie specială nu este doar metoda deosebită de întindere a foilor, ci și ingredientele excepționale, precum fisticul de Antep de calitate superioară și untul produs local. Maeștrii cofetari din oraș întind foile manual până devin aproape transparente. Între aceste straturi fine se adaugă cantități generoase de fistic măcinat și unt. Baclavaua este apoi coaptă cu grijă în cuptoare cu lemne, ceea ce îi conferă nuanța galben-aurie specifică. La final, se toarnă un sirop cu consistență perfectă peste desertul proaspăt scos din cuptor, pentru ca acesta să se îmbibe lent. Rezultatul este o baclava de Gaziantep perfectă — crocantă la exterior, fragedă în interior și dulce, dar niciodată grea.

Varietăți ale unui deliciu atemporal

Pe lângă baclavaua din Gaziantep, în întreaga Turcie sunt preparate nenumărate alte varietăți ale acestui desert îndrăgit, cu metode și ingrediente specifice. Unele își iau numele de la forma distinctivă, precum havuç dilimi (felie de morcov), midye (în formă de scoică), obținută prin micșorarea foilor de aluat, sau bülbül yuvası (cuib de privighetoare), în care aluatul se modelează sub formă de inel. Altele sunt definite prin ingrediente, cum ar fi şöbiyet, preparată cu smântână de tip kaymak între straturile de aluat, alături de nuci; sütlü nuriye (strălucirea laptelui), preparată cu lapte în loc de sirop; sau kuru baclava, cu mai puțin sirop, pentru cei care preferă un desert mai crocant. De asemenea, fıstık sarma (rulouri cu fistic) și ceviz sarma (rulouri cu nucă), bogate în nuci sau fistic măcinat, sunt alte opțiuni excelente.

Bucătarii noii generații aduc și o notă modernă acestui clasic atemporal. Una dintre cele mai noi variante este baclavaua rece, preparată cu mai puțin sirop, lapte și ciocolată. În ultima vreme, baclavaua rece a devenit unul dintre cele mai populare deserturi în Turcia.

Mai multe pentru tine...