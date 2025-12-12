Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)

Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 12 decembrie 2025

Cea mai mare fortificație antică de pe teritoriul județului Neamț, aflată lângă localitatea Dochia, a fost recent scanată de specialiști cu ajutorul tehnologiei LiDAR, anunță arheologul Vasile Diaconu.

Este fortificația care figurează pe numeroase planuri și hărți, începând din sec. XVIII, inclusiv pe imaginile sateliților americani de din anii ' 70.

Fortificația are o suprafață de aproximativ 23 ha și are formă rectangulară, ceea ce o face unică în peisajul fortificațiilor antice din arealul est-carpatic.

Potrivit cercetărilor sistematice din anii '90, structura defensivă a fost ridicată în prima epocă a fierului.

Deși are statut de monument istoric, cu codul NT-I-s-10497, situl arheologic a fost prea puțin studiat.

Recent, cu sprijinul unei firme specializate, reprezentată de dl. Vlad Dulgheriu, am putut obține o scanare LiDAR a acestei importante fortificații, care ne arată fidel cele mai fine detalii ale sale.

Tocmai a plecat spre tipar un studiu care are în atenție și această fortificație, pentru că ne străduim să valorificăm cât mai mult din patrimoniul arheologic al județului Neamț”, scrie , scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

LiDAR, acronimul de la „Light Detection and Ranging”, este o tehnologie asemănătoare radarului și sonarului care emite pulsuri laser din zbor, deasupra unei locații, generând informații 3D cu privire la forma și trăsăturile structurilor aflate la sol.

