Barca solară a faraonului Keops, cea mai veche navă din lume, restaurată în public / VIDEO

Barca solară a faraonului Keops, cea mai veche navă din lume, va fi restaurată în fața publicului la Marele Muzeu Egiptean. Operațiunea va dura patru ani și va costa milioane de dolari.

Barca funerară regală, considerată „cea mai veche navă arheologică cunoscută”, a fost mutată la Marele Muzeu Egiptean. Programul este finanțat de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, care a acordat o subvenție de 3,5 milioane de dolari, informează Le Figaro.

Restaurarea bărcii va fi efectuată în văzul publicului în următorii patru ani. Pavilionul în care se află barca are aproximativ 4.000 de metri pătrați și a fost special conceput. În această săptămână, restauratorii egipteni au instalat prima dintre cele 1.650 de scânduri de lemn care vor fi folosite la restaurare.

Barca solară a regelui Keops a fost construită în urmă cu aproximativ 4.600 de ani și a fost descoperită în 1954. În muzeu se mai află o barcă din aceeași perioadă, descoperită în 1987. Cele două vase sunt considerate „cele mai vechi bărci arheologice cunoscute și cele mai mari rămășițe organice descoperite în istoria omenirii”, potrivit lui Issa Zidan, director general de restaurări la Muzeul Egiptean din Egipt (GEM).

Barca din lemn de cedru și salcâm a faraonului Keops, constructorul Marii Piramide, are o lungime de aproximativ 43,5 metri o greutate de 20 de tone.

Deși a fost descoperită în 1954, la Giza, dar săpăturile au început abia în 2011. Operațiunea a fost amânată de mai multe ori deoarece arheologii s-au temut că barca va fi distrusă prin mutare. Scândurile de lemn erau foarte degradate și a fost nevoie aplicarea unor tratamente pentru a le consolida.

Bărcile solare erau îngropate lângă camerele funerare regale, deoarece trebuiau să transporte defuncții în viața de apoi.

Foto sus: Barca solară a faraonului Keops, expusă anterior la Muzeul Bărcii Solare din Giza (© Olaf Tausch / Wikimedia Commons)

