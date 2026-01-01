Povestea tulburătoare a unui „cap-trofeu” vechi de secole, descoperit în Peru

Cu secole în urmă, în Peru, capul unui individ decapitat a fost transformat într-un „trofeu”. Acum, o analiză atentă a acestui cap-trofeu arată că, în ciuda unui defect congenital, individul a supraviețuit până la începutul vieții adulte.

Pe baza mai multor fotografii ale capului, o cercetătoare a observat că individul s-a născut cu buză despicată, a scris Beth Scaffidi, profesoară asistentă de antropologie și studii ale patrimoniului la Universitatea din California, Merced, într-un nou studiu, conform Live Science.

Buză despicată („buza de iepure”) și palatul despicat („gura de lup”) sunt afecțiuni înrudite în care copiii se nasc cu o deschidere la nivelul buzei și/sau al cerului gurii. Ele se numără printre cele mai frecvente defecte congenitale, apărând la aproximativ 1 din 700 de nașteri vii la nivel global în timpurile moderne, potrivit cercetărilor. Totuși, diagnosticarea despicăturilor orofaciale în rămășițe arheologice este rară, fiind identificate până în prezent doar aproximativ 50 de cazuri la nivel mondial.

Conform unui studiu publicat în revista Ñawpa Pacha, este prima dată când o despicătură orofacială a fost documentată la un cap-trofeu din Anzi, oferind o „oportunitate unică” de a explora modul în care popoarele antice din regiune priveau astfel de condiții.

„Această descoperire este importantă pentru că arată că oamenii au supraviețuit și chiar au prosperat cu această condiție în Anzi. Ajută la demonstrarea faptului că ceea ce definim drept dizabilitate și modul în care reacționăm la ea sunt determinate cultural, nu biologic”, a declarat Scaffidi pentru Live Science într-un e-mail.

Capete-trofeu

Timp de milenii, popoarele antice din unele părți ale Munților Anzi din America de Sud, precum și din regiunile învecinate, au colectat capete tăiate ca trofee, procesându-le pentru conservare și expunere, a spus Scaffidi. Majoritatea exemplelor cunoscute datează aproximativ între 300 î.Hr. și 800 d.Hr., provenind adesea din zona Nazca, din Peru. Capetele-trofeu erau probabil transmise ca moșteniri de-a lungul generațiilor, a spus Scaffidi.

„Majoritatea trofeelor au fost mumificate natural în mediul arid al deșertului, iar multe păstrează păr și țesuturi”, a explicat ea.

„Încă dezbatem dacă aceste capete erau rămășițe îngrijite cu drag ale unor strămoși iubiți sau suveniruri ale cuceririlor violente asupra dușmanilor, însă multe prezintă și răni violente primite înainte și în jurul momentului morții”, precizează Scaffidi.

În timpul unui proiect de cercetare, Scaffidi a descoperit un exemplu interesant de cap-trofeu în catalogul Muzeului de Artă Modernă și Contemporană din Saint-Étienne, Franța.

Scaffidi a examinat fotografii ale capului mumificat și a stabilit că individul era probabil de sex masculin și un adult tânăr la momentul morții. Pe baza structurilor faciale vizibile, ea a diagnosticat individul cu buză despicată.

Poate cea mai gravă complicație a despicăturilor orofaciale este dificultatea de a se atașa corect în timpul alăptării, însă aceste afecțiuni pot provoca și probleme respiratorii, auditive și de vorbire, a scris ea în studiu.

Astăzi, aceste defecte congenitale sunt de obicei tratate chirurgical în primele luni de viață, dar în lumea andină antică ele ar fi reprezentat o provocare majoră pentru mame și îngrijitori în timpul copilăriei timpurii. Individul studiat de Scaffidi, de exemplu, ar fi avut probabil nevoie de îngrijire specializată pentru a primi hrană în perioada de sugar.

Un statut special

Însă nu doar că acest individ a supraviețuit până la începutul vieții adulte, este posibil ca afecțiunea sa să îi fi conferit chiar un statut special, a spus Scaffidi. Reacțiile culturale față de despicăturile orofaciale în Americile antice au variat mult, de la rușine la venerare. Dar, ținând cont de ceea ce se știe despre viziunile asupra lumii ale popoarelor andine antice, este probabil ca acest individ să fi fost perceput ca sacru și să fi beneficiat de un rol cu statut înalt de-a lungul vieții și chiar după moarte, a spus Scaffidi.

În absența surselor documentare sau textuale, vasele ceramice antice din regiune - în special cele produse de cultura Moche (200–850 d.Hr.) din nordul Peruului - oferă indicii despre modul în care condițiile congenitale ar fi putut fi înțelese la acea vreme.

În studiu, Scaffidi a identificat 30 de reprezentări ceramice ale despicăturilor orofaciale deja documentate din regiunea andină mai largă, dintre care 20 proveneau din zone Moche. Aceste exemple îi prezintă în mare parte pe bărbați împodobiți cu bijuterii de elită, cu acoperăminte pentru cap sau desfășurând activități șamanice ori medicale, sugerând că erau persoane importante. Alte cercetări indică faptul că Moche credeau că marcajele faciale îi protejau de răul supranatural; astfel, semnele defectelor congenitale erau venerate.

Foto sus: Un vas ceramic din jurul anilor 100-500 d.Hr., atribuit culturii peruviene Moche, care înfățișează un bărbat cu buză despicată (© The Art Institute of Chicago. CC0 Public Domain Designation)

