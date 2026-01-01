Misiune spaniolă pierdută, descoperită în Texas

O echipă de arheologi de la Texas Tech University a descoperit la începutul lunii decembrie 2025 locul pierdut al Misiunii Nuestra Señora del Espíritu Santo. Situl se află în comitatul Jackson, Texas, pe o proprietate privată, în apropiere de Presidio La Bahía și Fort St. Louis.

Situl a fost inițial înființat în anii 1680 de exploratorul francez René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle, ca parte a eforturilor Franței de a coloniza Lumea Nouă. El a părăsit colonia pentru a încerca să găsească gura de vărsare a fluviului Mississippi, înainte de a fi ucis de propriii săi oameni. Coloniștii rămași au fost, în cele din urmă, uciși sau capturați de tribul nativ Karankawa, informează un comunicat al Texas Tech University.

Ulterior, spaniolii s-au stabilit în acest loc ca parte a eforturilor lor misionare. Totuși, locuirea a fost de scurtă durată și a devenit pierdută după ce spaniolii au părăsit zona la mijlocul anilor 1720. Arheologii căutau acest sit misionar de zeci de ani.

Tamra Walter, profesor asistent de arheologie în cadrul Departamentului de Sociologie, Antropologie și Asistență Socială, conducătoare echipei de arheologi, atribuie posibilitatea acestei descoperiri sprijinului Fundației Summerlee, Comisiei Istorice din Texas și proprietarilor privați ai terenului.

„A fost mult ajutor, iar oamenii încercau de mult timp să găsească acest sit. Nu am fi putut face acest lucru fără colaborarea atâtor persoane”, a spus Walter, în comunicatul citat.

„Am fost extrem de încântată că studenții mei au fost alături de mine”, a spus Walter. „Câți studenți pot spune că au descoperit o misiune pierdută? Nu prea mulți.”

Walter planifică acum următorii pași pentru explorarea acestui sit, care includ un studiu magnetic pentru a înțelege mai bine limitele exacte ale sitului și excavarea artefactelor, activități pentru care intenționează să aducă o echipă de studenți de la Texas Tech.