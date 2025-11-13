Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Construcțiile mayașe de la Aguada Fénix, văzute folosind tehnologia LIDAR (© Takeshi Inomata / Wikimedia Commons)

Un sit mayaș uriaș vechi de 3.000 de ani descrie cosmosul și „ordinea universului”

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 13 noiembrie 2025

Un sit mayaș vechi de 3.000 de ani este, de fapt, o hartă uriașă, de dimensiunea unui oraș, care descrie „ordinea universului”, conform unui studiu recent. Ruina, aflată în ceea ce este astăzi sud-estul Mexicului, este de fapt o reprezentare a modului în care oamenii antici din acel loc percepeau cosmosul.

Situl, cunoscut sub numele de Aguada Fénix, este „cea mai veche și cea mai mare arhitectură monumentală din zona mayașă” și este mai mare decât multe orașe antice din Mesoamerica, au scris cercetătorii în studiu. Deși construcția sa a fost o întreprindere majoră, semnificația sa culturală probabil i-a motivat pe oameni să participe la ridicarea ei, iar constructorii nu au fost forțați să muncească, au adăugat cercetătorii, conform Live Science.

În esență, construirea Aguadei Fénix ar fi putut fi o activitate comunală sărbătorită de oamenii din acea epocă, la fel cum Stonehenge era probabil un loc de adunare și ritual în Anglia preistorică.

„Evenimentele de construcție la scară mare și ritualurile colective ar fi putut implica, de asemenea, festinuri, schimburi de bunuri între diferite grupuri și oportunități de a găsi parteneri, oferind astfel motivații suplimentare pentru ca oamenii să se adune”, au scris autorii în noul studiu, publicat în revista Science Advances.

Aguada Fénix datează din anul 1050 î.Hr., adică dinainte de inventarea sistemului de scriere mayaș, așa că nu există înregistrări scrise despre sit. Acesta a fost abandonat în jurul anului 700 î.Hr.. Oamenii de știință l-au investigat între 2020 și 2024 pentru a afla mai multe despre el. Pe lângă săpături, au folosit și LIDAR, o tehnică ce presupune emiterea unor impulsuri laser dintr-o aeronavă, măsurarea luminii reflectate și crearea unei imagini detaliate a peisajului.

Analiza lor a arătat că situl mayaș a fost construit folosind un sistem de structuri ce includ canale, drumuri de legătură și un baraj. Aceste structuri se intersectează pentru a forma o serie de cruci. Structura măsoară 9 pe 7,5 kilometri și „este comparabilă sau chiar mai mare decât cea a orașelor mesoamericane ulterioare”, precum Tikal și Teotihuacan, au scris cercetătorii în lucrarea lor.

În centrul structurii se află o serie de clădiri și platforme mici, pe care arheologii le numesc un „grup E”. Acolo au fost descoperite mai multe depozite îngropate care conțineau obiecte cu semnificație ceremonială, printre care ornamente din piatră verde ce ar putea reprezenta un crocodil, o pasăre și, posibil, o femeie în timpul nașterii; vase ceramice și pigmenți.

