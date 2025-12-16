O amprentă de acum 2.400 de ani, descoperită pe o barcă scufundată / VIDEO

O ambarcațiune a unor pirați, scufundată în largul coastei Danemarcei acum 2.400 de ani, a ascuns o amprentă, precum și mai multe indicii care îi ajută acum pe cercetători să descopere de unde proveneau acești jefuitori, arată un nou studiu.

Vasul, cunoscut sub numele de barca Hjortspring, este cea mai veche barcă din lemn cu scânduri cunoscută în Scandinavia și este expus în prezent la Muzeul Național al Danemarcei. Cu toate acestea, originile sale au fost mult timp un mister, relateazăLive Science.

„De unde ar fi putut veni acești jefuitori maritimi și de ce au atacat insula Als a rămas mult timp o enigmă”, a declarat într-un comunicat Mikael Fauvelle, arheolog la Universitatea din Lund, care a analizat barca.

În urmă cu aproximativ 2.400 de ani, circa 80 de bărbați, aflați într-o flotă ce includea această ambarcațiune și alte trei, au atacat insula Als, situată în largul coastei Danemarcei. Însă atacatorii au fost învinși. Locuitorii insulei Als au scufundat barca drept ofrandă, alături de armele și scuturile atacatorilor.

Scufundarea ambarcațiunii în secolul al IV-lea î.Hr. a contribuit la conservarea ei de-a lungul secolelor, deoarece apa reprezintă un mediu cu nivel scăzut de oxigen. Ambarcațiunea a fost scoasă din mlaștina Hjortspring Mose, de unde și-a primit numele, în urmă cu circa 100 de ani.

„Însă la acea vreme nu dispuneam de metodele științifice moderne necesare pentru a rezolva misterul originii acestor atacatori”, a spus Fauvelle într-un videoclip în care prezintă rezultatele cercetării.

Recent, cercetătorii au decis să analizeze din nou ambarcațiunea. Înainte de a fi expusă în muzeu, barca fusese conservată chimic. Prin urmare, echipa a cercetat arhive și documente vechi din mai multe muzee, în încercarea de a identifica părți ale bărcii care rămăseseră neatinse.

În cele din urmă, au găsit mai multe fragmente de smoală și frânghie, inclusiv o bucată de smoală care păstra amprenta antică a unei persoane care, cel mai probabil, a contribuit la repararea vasului, o descoperire pe care Fauvelle a descris-o drept „cu adevărat fantastică”.

„Această amprentă remarcabilă oferă o legătură directă cu marinarii antici care au folosit această barcă”, au scris cercetătorii în studiul publicat în revista PLOS One.

Cercetătorii au descoperit că smoala impermeabilă era un amestec de grăsime animală (probabil seu) și gudron de pin, o substanță lipicioasă și elastică, cunoscută și sub numele de rășină.

„Acest lucru sugerează că barca a fost construită într-o zonă cu păduri de pin abundente”, a declarat Fauvelle.

Noua descoperire contrazice o ipoteză mai veche conform căreia barca ar fi provenit din apropierea Hamburgului de astăzi, în Germania, deoarece analizele anterioare indicaseră că vasul transporta recipiente din lemn asemănătoare ceramicii din regiunea Hamburg. Acum pare că ambarcațiunea ar fi putut proveni dintr-o zonă mult mai îndepărtată din regiunea Mării Baltice, unde există păduri de pin.

„Pădurile de pin existau doar în anumite părți ale Europei de Nord în acea perioadă”, a spus Fauvelle în videoclip, adăugând: „sugerăm că ei proveneau de undeva de-a lungul coastei Mării Baltice, la est de insula Rügen de astăzi (Germania – n.r.)”.

Dacă această ipoteză este corectă, înseamnă că atacatorii au navigat o distanță considerabilă pe mare deschisă pentru a efectua raidul, a precizat Fauvelle.

Foto sus: Barca Hjortspring, expusă la Muzeul Național al Danemarcei (© Knud Winckelmann / Wikimedia Commons)

