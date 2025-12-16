Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Castelul Roșu (© Abdulfatah Amr / Wikimedia Commons)

Castelul Roșu, cel mai mare muzeul din Libia, redeschis în premieră după înlăturarea lui Muammar Gaddafi

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 16 decembrie 2025

Muzeul Național al Libiei, cunoscut anterior sub denumirea As-Saraya Al-Hamra sau Castelul Roșu, s-a redeschis la Tripoli, oferind acces publicului la cele mai importante comori istorice ale țării, pentru prima dată de la căderea regimului lui Muammar Gaddafi în 2011.

Muzeul, cel mai mare din Libia, a fost închis în 2011 în timpul revoltei susținute de NATO împotriva liderului Gaddafi, care și-a făcut apariția pe meterezele castelului de unde a ținut un discurs înfocat, relatează Agerpres.

Lucrările de renovare au început în martie 2023 la inițiativa Guvernului de Unitate Națională (GNU) de la Tripoli, venit la putere în 2021, în cadrul unui proces politic sprijinit de ONU.

Construit în anii 1980, muzeul, cu o suprafață de 10.000 de metri pătrați de galerii, include mozaicuri și picturi murale, sculpturi, monede și artefacte care datează din epoca preistorică, dar și din perioadele romane, grecești și islamice traversate de Libia.

Colecția muzeului include de asemenea mumii vechi de mai multe milenii și provenite din așezările antice Uan Muhuggiag din sudul Libiei și Jaghbub, în vecinătatea graniței estice cu Egiptul.

ceramică din Statele Unite.

În Libia se află cinci locuri incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, care, conform unei evaluări din 2016 a organizației, sunt în pericol din cauza instabilității și stării de conflict din țară.

În iulie, delegația Libiei la UNESCO a spus că orașul antic Ghadames, unul dintre aceste locuri periclitate, a fost scos de pe listă întrucât situația privind securitatea s-a ameliorat.

