Un pieptene antic din corn de cerb, descoperit în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7

Arheologii din județul Neamț au descoperit un pieptene din corn de cerb, cu o vechime de aproximativ 1.600 de ani, într-un sit aflat pe traseul viitoarei autostrăzi A7.

Conform arheologului Vasile Diaconu, în perioada antichității târzii, în mediul culturii Sântana de Mureș-Cerneahov, existau adevărate ateliere unde se confecționau aceste obiecte.

„O categorie specială de obiecte, atribuită antichității târzii, este reprezentată de pieptenii realizați din corn de cerb. În secolul IV p. Chr., în mediul culturii Sântana de Mureș-Cerneahov, existau adevărate ateliere unde se confecționau aceste piese de îngrijire personală. Deși astfel de artefacte, lucrate cu multă migală, apar frecvent în inventarul mormintelor, există și situații când astfel de piese apar și în așezări. Obiectul din imaginea alăturată provine dintr-un sit cercetat pe teritoriul viitoarei autostrăzi A7, pe raza județului Neamț”, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Cultura Sântana de Mureș-Cerneahov

Răspândită pe un teritoriu vast care cuprindea zone din actualele România, Ucraina, Republica Moldova și alte regiuni din estul Europei, Cultura Sântana de Mureș-Cerneahov a cunoscut o perioadă de dezvoltare în secolele III–IV d.Hr. Denumirea provine de la siturile arheologice de la Sântana de Mureș (județul Mureș) și Cerneahov (Ucraina).

Această cultură este asociată în principal cu goții, dar includea și alte populații, precum sarmați, daci romanizați sau alte grupuri germanice. Cultura Sântana de Mureș–Cerneahov este caracterizată prin așezări deschise, agricultură dezvoltată, meșteșuguri avansate și ceramică realizată atât manual, cât și la roată. Contactele intense cu Imperiul Roman au favorizat schimburile comerciale și influențele culturale.

Cultura Sântana de Mureș–Cerneahov a cunoscut o perioadă de prosperitate până la sfârșitul secolului al IV-lea, când invaziile hunilor au provocat destrămarea structurilor sociale și politice existente. Descoperirile arheologice legate de această cultură oferă informații valoroase despre populațiile care au trăit în spațiul carpato-danubiano-pontic în perioada de tranziție dintre Antichitate și Evul Mediu timpuriu.

Foto sus: Pieptene antic din corn de cerb, descoperit în județul Neamț (©Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)

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