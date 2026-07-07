Un nou studiu adâncește misterul originii „hobbiților” de pe insula Flores

Oamenii de statură foarte mică care au trăit pe insula indoneziană Flores, cunoscuți sub numele de „hobbiți”, erau necrofagi și se hrăneau cu elefanți pitici după ce dragonii de Komodo consumau cele mai bune bucăți de carne, au descoperit arheologii.

Descoperirea răstoarnă presupunerea potrivit căreia Homo floresiensis, o specie umană care a ajuns pe insula indoneziană Flores în urmă cu cel puțin 700.000 de ani, vâna animale mari, informează Live Science.

Descoperit pentru prima dată în 2003, Homo floresiensis a fost poreclit „hobbitul” datorită dimensiunilor sale reduse, având în medie aproximativ 1,06 metri înălțime, precum și un creier mic, dinți mari și picioare disproporționat de mari. Totuși, arheologii au găsit și unelte din piatră, oase de animale cu urme de tăiere și oase carbonizate, indicii care păreau să demonstreze un comportament sofisticat, caracteristic genului Homo. Hobbiții au dispărut în urmă cu aproximativ 50.000 de ani, în perioada în care Homo sapiens începea să se răspândească în Asia de Sud-Est.

Însă, într-un studiu publicat în revista Science Advances, o echipă internațională de cercetători pune sub semnul întrebării ideea că Homo floresiensis avea într-adevăr un comportament atât de avansat precum se credea anterior.

Cercetătorii au analizat oase fosilizate ale speciei Stegodon florensis insularis, un elefant pitic dispărut, descoperite în peștera Liang Bua, unde au fost găsite și oase de Homo floresiensis și unelte din piatră. Scopul a fost să determine dacă urmele de tăiere de pe oase proveneau din vânătoarea stegodonilor sau din consumul resturilor lăsate de singurul alt mare prădător al insulei: dragonul de Komodo (Varanus komodoensis).

Pentru a diferenția urmele lăsate de hobbiți de cele produse de dinții dragonilor de Komodo, cercetătorii au realizat mai întâi un experiment. Ei au oferit carcasa unei capre unui dragon de Komodo aflat în captivitate la Grădina Zoologică din Atlanta. Ulterior, au recuperat scheletul caprei și au documentat cu atenție toate urmele, adânciturile, crestăturile și șanțurile produse de dinții reptilei. Urmele de mușcătură erau concentrate în zonele cu multă carne, ceea ce indică faptul că dragonul prefera porțiunile cele mai cărnoase.

Apoi, cercetătorii au examinat oasele antice de stegodon în căutarea urmelor de tăiere produse de uneltele de piatră ale lui Homo floresiensis și a urmelor de mușcătură ale dragonilor de Komodo. Ei au identificat 54 de urme de tăiere pe oasele de stegodon și aproape de două ori mai multe urme de dinți de dragon de Komodo. Mai important, au constatat că urmele dragonilor erau concentrate în zonele bogate în carne, în timp ce urmele lăsate de oameni apăreau în principal în zone cu puțină carne, indicând că Homo floresiensis nu vâna și nu ucidea stegodonii.

Modelul general al urmelor de tăiere și de mușcătură indică „o combinație în care dragonii de Komodo aveau acces primar la pradă, iar Homo floresiensis avea acces secundar, ambele specii consumând stegodoni”, au scris cercetătorii.

De asemenea, hobbiții consumau probabil carnea crudă, deoarece cercetătorii nu au găsit nicio dovadă că oasele de stegodon ar fi fost expuse la gătire. Nici analiza a peste 4.000 de oase de șoarece descoperite în sit nu a evidențiat urme de ardere, ceea ce indică faptul că dovezile anterioare privind carbonizarea erau, de fapt, pete naturale de mangan.

Lipsa tehnologiilor de vânătoare și de control al focului arată că hobbiții nu erau atât de sofisticați din punct de vedere comportamental pe cât se credea și ridică noi întrebări despre originea lor, afirmă cercetătorii.

Este posibil ca strămoșul lui Homo floresiensis să se fi desprins din genul Homo înainte ca oamenii să fi dobândit capacitatea de a controla focul și de a practica vânătoarea, a declarat autoarea principală a studiului, paleoantropoloaga E. Grace Veatch, de la Universitatea din Tübingen, într-un e-mail adresat publicației Live Science.

Una dintre ipotezele privind originea hobbiților este fenomenul de nanism insular, care apare atunci când dimensiunea medie a unei specii mari scade de-a lungul generațiilor din cauza resurselor naturale limitate disponibile pe o insulă. O altă teorie susține că hobbiții descind dintr-o specie mai veche de Homo care era deja de talie mică.

„Cred că studiul nostru evidențiază importanța luării în considerare a comportamentului în aceste dezbateri. Rezultatele noastre sugerează că Homo floresiensis a evoluat dintr-o populație de hominizi care nu avea nevoie de aceste strategii alimentare, precum vânătoarea și gătitul, posibil o formă timpurie de Homo”, a spus Veatch.

Misterul privind originea hobbiților persistă

Totuși, noul studiu nu rezolvă definitiv dezbaterea privind originea hobbiților, deoarece se cunosc foarte puține lucruri despre comportamentul hominizilor timpurii din Asia de Sud-Est, precum Homo erectus din Java și din alte regiuni ale Sunda sau Sundaland, o masă continentală situată între Marea Chinei de Sud și Oceanul Indian, care a fost periodic expusă în ultimele 2,6 milioane de ani.

Dacă Homo floresiensis s-a desprins într-adevăr din Homo erectus, acest lucru ar sugera că au avut loc numeroase schimbări evolutive.

„Având loc pe o insulă izolată de continentul Sunda, această evoluție de la Homo erectus la Homo floresiensis ar fi putut implica nu doar transformări anatomice profunde, precum reducerea dimensiunii corpului și a volumului creierului, ci și adaptări comportamentale”, a declarat Adam Brumm, arheolog la Universitatea Griffith din Australia, care nu a participat la studiu.

„Flores a fost în mod clar un element imprevizibil în povestea evoluției umane timpurii, un loc unde aproape orice s-ar fi putut întâmpla — inclusiv, posibil, pierderea unor comportamente adânc înrădăcinate la hominizi, precum vânătoarea și folosirea focului”, a adăugat Brumm.

Locul pe care îl ocupă Homo floresiensis în arborele evolutiv al genului Homo rămâne încă o întrebare deschisă, a spus Veatch.

Foto sus: Reconstituirea unui individ Homo floresiensis (© Cicero Moraes / Wikimedia Commons)

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