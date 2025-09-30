Cum au evoluat Hobbiții care au trăit pe insula Flores?

Hobbiții din Flores au evoluat pentru a avea o statură mai mică decât strămoșii lor prin încetinirea creșterii în timpul copilăriei, arată un studiu recent efectuat asupra dinților și dimensiunii creierului.

Până la descoperirea lui Homo floresiensis, oamenii de știință presupuneau că evoluția liniei umane a fost definită de creiere din ce în ce mai mari. Printr-un proces numit encefalizare, creierul uman a evoluat pentru a deveni relativ mai masiv decât s-ar fi așteptat pe baza dimensiunii corporale corespunzătoare, notează Tesla Monson, profesor de antropologie la Western Washington University, și Andrew Weitz, profesor asistent de antropologie la Western Washington University, într-un articol publicat în The Conversation.

Acest creier proporțional mai mare este ceea ce antropologii susțineau că ne-a permis nouă și rudelor noastre să îndeplinim sarcini mai complexe, cum ar fi folosirea focului, confecționarea și utilizarea uneltelor, crearea artei și domesticirea animalelor.

Dar aceste teorii abandonate atunci când arheologii au anunțat, printr-o publicație științifică din 2004, descoperirea verilor noștri, Homo floresiensis. Acești oameni de mici dimensiuni au trăit între aproximativ 700.000 și 60.000 de ani în urmă în pădurile tropicale din Indonezia, parțial contemporani cu propria noastră specie.

Supranumiți pe bună dreptate „Hobbiți”, Homo floresiensis aveau o statură mică, de puțin peste 1 metru înălțime, și un creier de dimensiunea celui al cimpanzeilor. Această descoperire a dat peste cap presupunerea că dimensiunea creierului a crescut constant în ultimele câteva milioane de ani și a generat confuzie privind ceea ce separă rudele recente ale omului, din genul Homo, de strămoșii noștri mai vechi.

Studiul efectuat de Tesla Monson și Andrew Weitz asupra craniilor și dinților oferă o teorie nouă privind modul în care Hobbiții au evoluat pentru a deveni atât de mici.

„Cercetările noastre anterioare asupra proporțiilor molarilor au oferit noi perspective asupra evoluției sarcinii, demonstrând că rata de creștere fetală este strâns legată de proporțiile molarilor la primate. Acum am vrut să vedem dacă putem descoperi o relație între proporțiile dentare și dimensiunea creierului la rudele noastre fosile”, notează Monson și Weitz.

Paleontologii dispun de materiale scheletice limitate - uneori doar câțiva dinți - pentru multe specii fosile, inclusiv Homo floresiensis. Dacă proporțiile dentare pot oferi informații despre dimensiunea creierului fosilelor, asta deschide noi prespective pentru a evalua modificările anterioare în encefalizare.

Reconstruirea dimensiunii creierului folosind dinții

„Am adunat date despre dimensiunea dinților și a creierului pentru 15 specii fosile din arborele genealogic uman, acoperind aproximativ 5 milioane de ani de evoluție. În mod oarecum paradoxal, al treilea molar - cunoscut și ca măseaua de minte - a devenit proporțional mai mic pe măsură ce dimensiunea creierului a crescut, în majoritatea speciilor umane.

În general, rudele umane cu măsele de minte relativ mai mari sunt mai vechi și aveau creiere mai mici. Oamenii de Neanderthal aveau măsele de minte mai mici în raport cu ceilalți dinți și creiere mai mari.

Această relație le permite cercetătorilor să deducă dimensiunea creierului chiar și pentru fosile incomplete, care pot consta doar în câțiva dinți izolați. Deoarece dinții sunt alcătuiți în mare parte din materie anorganică, ei se conservă mult mai bine în registrul fosil decât alte părți ale corpului și constituie majoritatea materialelor paleontologice recuperate. Posibilitatea de a deduce dimensiunea creierului din doar câțiva dinți este un instrument extrem de valoros.

Oamenii de știință recunosc acum că formarea creierului și a dinților este strâns legată în timpul gestației. Iar pentru majoritatea speciilor, creierele mai mari sunt corelate cu măsele de minte mai mici.

Singura excepție din genul Homo este Homo floresiensis, Hobbiții. Măselele lor de minte sunt mici în raport cu ceilalți molari — un model tipic pentru membrii genului Homo. Dar și creierele lor sunt mici, ceea ce este destul de neobișnuit.

Există două moduri principale prin care dimensiunea creierului poate scădea: prin încetinirea creșterii în timpul gestației (înainte de naștere) sau prin încetinirea creșterii după naștere, în timpul copilăriei. Deoarece dinții se dezvoltă devreme în gestație, încetinirea ritmului de creștere în timpul sarcinii tinde să afecteze forma și dimensiunea dinților, sau chiar dacă aceștia se dezvoltă sau nu. Încetinirea creșterii mai târziu, în copilărie, influențează forma și dimensiunea scheletului în alte moduri, deoarece diferite părți ale corpului se dezvoltă în momente diferite.

Noua noastră cercetare oferă dovezi că dimensiunea corporală a Homo floresiensis s-a micșorat probabil pornind de la un strămoș Homo cu corp mai mare, prin încetinirea creșterii în timpul copilăriei. Măselele de minte mici ale Hobbiților sugerează că, cel puțin în uter, erau pe cale să dezvolte creiere proporțional mai mari - marca tipică a oamenilor și a rudelor noastre. Orice «frână» care a încetinit creșterea creierului a apărut, cel mai probabil, după naștere.

De fapt, acesta este același mecanism prin care unele populații umane moderne cu statură mică s-au adaptat la condițiile ecologice locale”, precizează Monson și Weitz.

Nanism insular

Dimensiunea corporală redusă a Homo floresiensis a fost probabil o adaptare la condițiile unice ale mediului insular de pe insula Flores.

Evoluția unei staturi mici ca adaptare la viața pe o insulă izolată este cunoscută sub numele de nanism insular. Există multe exemple de mamifere care au devenit mai mici pe insule în ultimii 60 de milioane de ani. Dar unul dintre cele mai relevante exemple este elefantul pitic, Stegodon sondaarii, care a trăit pe insula Flores și era vânat de Homo floresiensis pentru hrană.

Atât Homo floresiensis, cât și Homo luzonensis - o altă specie umană pitică de pe o insulă din Asia de Sud-Est - au evoluat, cel mai probabil, statura scundă din cauza efectelor ecologice ale disponibilității limitate de hrană și lipsei prădătorilor mari, caracteristici comune habitatelor insulare.

„Deoarece dimensiunea creierului și dimensiunea corpului sunt strâns legate, evoluția corpului influențează inevitabil și evoluția creierului. Printre oamenii moderni, persoanele mai înalte au creiere mai mari, iar cele mai mici au creiere mai mici.

Dar persoanele cu creiere mai mici nu sunt, cu siguranță, mai puțin inteligente decât cele cu creiere mai mari. Variația în dimensiunea corporală dictează dimensiunea creierului; nu este o măsură a capacității cognitive. Hobbiții insulari au creat unelte, au vânat animale mari (raportat la dimensiunea lor) precum elefanții pitici și, cel mai probabil, au folosit și creat focul.

Cercetarea noastră susține că statura lor mică a apărut în urma încetinirii creșterii în timpul copilăriei. Dar acest proces probabil a avut un impact minim asupra funcției cerebrale sau a capacității cognitive. Presupunem că Hobbiții erau mici, dar extrem de capabili”, adaugă Monson și Weitz.

Foto sus: Reconstituirea unui individ Homo floresiensis (© Cicero Moraes / Wikimedia Commons)

