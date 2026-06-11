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Podul Capelei Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Un nou spațiu din Castelul Corvinilor va fi deschis pentru vizitatori

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 11 iunie 2026

Podul Capelei Castelului Corvinilor va putea fi vizitat după ce se vor efectua procedurile de recepție a lucrărilor de renovare.

Acest nou spațiu din Castelul Corvinilor reprezintă unul dintre rezultatele celui de-al doilea proiect de Restaurare, conservare şi punere în valoare, în valoare totală de aproximativ 6,6 milioane de euro, cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, anunță Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Podul Capelei Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Podul Capelei Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

„Castelul Corvinilor trebuie să fie cât mai atractiv pentru toate categoriile de vârstă. Aşadar, fără a-i afecta cu nimic valoarea istorică şi farmecul său medieval, este nevoie să ne adaptăm şi la tehnicile moderne de ambientare a unui astfel de obiectiv turistic. Am îmbrăţişat de la bun început ideea proiectanţilor de a amenaja o astfel de sală într-un spaţiu care nu era folosit absolut deloc, Podul Capelei, şi care se afla într-o stare de degradare destul de avansată. Reuşim astfel să oferim turiştilor un nou spaţiu atractiv în Castelul Corvinilor, pe lângă celelalte zone pe care am reuşit să le reintroducem în circuitul de vizitare atât în urma primului proiect de restaurare, derulat între 2019 şi 2023, cât şi prin proiectul aflat acum în derulare, proiect pe care îl vom finaliza anul acesta”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, conform sursei citate.

Podul Capelei Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Podul Capelei Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Datând de la mijlocul secolului al XV-lea, Capela Castelului Corvinilor a purtat hramul Sfintei Maria şi, mai apoi, al Sfântului Ioan Botezătorul, patronul său spiritual al lui Iancu de Hunedoara.

O primă etapă de restaurare a Castelului Corvinilor s-a realizat ajutorul unui proiect în valoare de 5 milioane de euro, câstigat de Primăria Hunedoara și derulat cu sprijinul ADR Vest, prin POR 2014 – 2020, iar o a doua etapă este acum în derulare – grație unui proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin PNRR.

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