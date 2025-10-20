Crucile de consacrare care decorează pereții Capelei Castelului Corvinilor, restaurate / FOTO

Știați că pereții Capelei Castelului Corvinilor au fost decorați cu un număr de unsprezece cruci de consacrare?

În urbariul din anul 1754 sunt amintite o serie de lucrări de reamenajare a capelei Castelului Corvinilor, sub influența ordinului franciscan, notează Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform documentului, cele 11 cruci roșii de consacrare au fost realizate după ce, în prealabil, pereții Capelei au fost văruiți, pe jos a fost montată o podea din scânduri, iar altarul a fost refăcut din marmură șlefuită.

În momentul de față crucile de consacrare au fost restaurate și așteaptă vizitatorii să le admire, adaugă Muzeul Castelul Corvinilor.

→ Imaginea 1/10: Crucile de consacrare care decorează pereții Capelei Castelului Corvinilor (© Facebook / Muzeul Castelul Corvinilor)

