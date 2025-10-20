Crucile de consacrare care decorează pereții Capelei Castelului Corvinilor, restaurate / FOTO
Știați că pereții Capelei Castelului Corvinilor au fost decorați cu un număr de unsprezece cruci de consacrare?
În urbariul din anul 1754 sunt amintite o serie de lucrări de reamenajare a capelei Castelului Corvinilor, sub influența ordinului franciscan, notează Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.
Conform documentului, cele 11 cruci roșii de consacrare au fost realizate după ce, în prealabil, pereții Capelei au fost văruiți, pe jos a fost montată o podea din scânduri, iar altarul a fost refăcut din marmură șlefuită.
În momentul de față crucile de consacrare au fost restaurate și așteaptă vizitatorii să le admire, adaugă Muzeul Castelul Corvinilor.
Bibliografie
Cristian Constantin Roman, Sorin Tincu – „Observații pe marginea complexului ecleziastic de la Hunedoara – Castelul Corvinilor”, în Terra Serbus I, 2009, p.153 - 172