O vilă somptuoasă, descoperită în afara zidurilor Romei antice / FOTO

O săpătură clandestină desfășurată la periferia Romei a scos la lumină o „vilă splendidă” care ar fi putut aparține unui membru al familiei imperiale antonine, potrivit arheologilor italieni.

Rămășițele vilei din secolul I d.Hr., necunoscute anterior arheologilor, includ pereți decorați cu fresce și podele cu mozaicuri care reflectă statutul social înalt al proprietarilor, relatează Live Science.

Vila a fost descoperită la Castel di Guido, un sat situat la aproximativ 19 kilometri vest de vechile ziduri ale Romei. În Antichitate, zona era cunoscută sub numele de Lorium și era frecventată de familii romane prestigioase, inclusiv de împărații Hadrian, Antoninus Pius și Marcus Aurelius.

În februarie, poliția locală a fost alertată cu privire la săpături ilegale efectuate pe terenuri aflate în proprietatea statului la Castel di Guido, potrivit unui comunicat al Superintendenței Speciale a Romei (Soprintendenza Speciale di Roma) din cadrul Ministerului Culturii din Italia. Săpăturile neautorizate au fost realizate cu un excavator, care a produs tăieturi adânci în structura vilei și a lăsat în urmă grămezi uriașe de pământ.

Arheologii instituției, conduși de Alessia Contino, au efectuat săpături de urgență pentru a documenta și stabiliza structurile arhitecturale ale sitului.

„Datorită sesizării locale și intervenției rapide, a fost posibilă identificarea unei părți dintr-o mare vilă din perioada imperială, necunoscută până acum, precum și descoperirea unui ansamblu splendid de decorațiuni și a unei statui din marmură albă de înaltă calitate”, a declarat Contino.

Săpăturile au scos la iveală atriul de la intrarea în vilă, două încăperi decorate cu fresce și mozaicuri, precum și mai multe spații asociate activităților agricole ale acestei vaste reședințe rurale. Vila a fost probabil construită la începutul secolului I d.Hr și abandonată în secolul al III-lea.

Impluviumul central al atriului (un bazin de marmură amplasat în centrul multor case romane antice, destinat colectării apei de ploaie printr-o deschidere din acoperiș) era înconjurat de o podea decorată cu benzi de mozaicuri botanice și geometrice alb-negru. Peretele din spate al încăperii, din care s-au păstrat aproximativ 1,5 metri înălțime, era vopsit în roșu și făcea parte dintr-o frescă ce includea panouri multicolore cu figuri umane și motive vegetale.

În jurul încăperii principale se aflau patru camere mai mici, dintre care trei păstrează încă podele cu mozaicuri. Una dintre ele conține nouă panouri geometrice alb-negru, alta prezintă octogoane negre pe fundal alb, iar cea de-a treia este decorată cu dreptunghiuri negre.

În bazinul central al vilei, arheologii au descoperit o statuie fragmentată, înaltă de aproximativ 80 de centimetri, reprezentând un bărbat cu barbă, îmbrăcat într-o tunică scurtă și purtând un coș cu păsări și fructe. Statuia ar putea să îl reprezinte pe Silvanus, zeul roman al pădurilor și al terenurilor necultivate, protector al turmelor domestice. Silvanus era, de asemenea, un companion al lui Bacchus (cunoscut în mitologia greacă drept Dionysus), zeul vinului și al extazului.

Dimensiunile vilei și calitatea mozaicurilor și frescelor indică faptul că proprietarii săi făceau parte din aristocrația romană și este posibil să fi fost chiar membri ai familiei imperiale. În Imperiul Roman, familii de elită precum Aurelii și Arrii (familia paternă, respectiv și maternă, a împăratului Antoninus Pius, care a domnit între anii 138 și 161 d.Hr.) locuiau în Lorium. Sursele antice indică faptul că Antoninus Pius și-a petrecut copilăria acolo, și-a construit palatul imperial în zonă și a murit acolo la vârsta de 74 de ani.

→ Imaginea 1/14: O vilă romană somptuoasă, descoperită la Castel di Guido (© Ministero della Cultura)

Lorium era frecventat și de împăratul Hadrian, care l-a adoptat pe Antoninus Pius pentru a-l desemna succesor, precum și de Marcus Aurelius, nepotul, fiul adoptiv și ginerele lui Antoninus Pius. Datorită legăturii strânse dintre Lorium și dinastia imperială antonină, numeroase vile și domenii antice au fost descoperite anterior în regiune.

Însă vila recent descoperită „reprezintă o altă piesă importantă a puzzle-ului, deschizând noi perspective pentru înțelegerea și conservarea acestui teritoriu bogat în istorie”, a declarat Contino.

Deși cercetările nu au fost încă finalizate, publicul va avea ocazia să viziteze vila recent descoperită și mozaicurile sale pe 20 iunie, în cadrul unui tur ghidat gratuit organizat de Superintendența Specială a Romei.

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