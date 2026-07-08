O locuință incendiată, din vremea regelui Decebal, cercetată de arheologi la Târcov – Piatra cu Lilieci

Muzeul Județean Buzău a încheiat miercuri, 8 iulie 2026, campania de cercetări arheologice desfășurată în situl Târcov – Piatra cu Lilieci, unul dintre cele mai spectaculoase puncte arheologice din zona montană a județului Buzău.

Cetatea, aflată pe o culme greu accesibilă, a funcționat în a doua jumătate a secolului I p. Chr., în vremea regelui Decebal. Cercetările din ultimii ani au arătat însă că acest loc a fost locuit mult mai devreme, încă din Epoca Bronzului, în a doua jumătate a mileniului al III-lea a. Chr., precizează Muzeul Județean Buzău, pe pagina de Facebook a instituției.

Campania din acest an a adus rezultate importante pentru ambele perioade istorice.

Pentru perioada dacică, arheologii au cercetat parțial o locuință incendiată, în interiorul căreia au fost descoperite numeroase vase sparte pe loc, păstrate sub pereții prăbușiți ai construcției. La baza locuinței a fost identificată și vatra de foc folosită pentru prepararea hranei. Cercetarea acestei structuri va continua și va fi finalizată în campania viitoare.

De asemenea, au fost investigate mai multe gropi menajere, care au oferit o cantitate importantă de materiale arheologice, în special fragmente ceramice și oase de animale, indicii prețioase despre viața cotidiană a comunităților dacice.

La fel de spectaculoase sunt și rezultatele privind Epoca Bronzului. Au fost cercetate vetre de foc, terasări, amenajări din bolovani și gropi menajere, din care au fost recuperate cel puțin trei vase întregibile.

O parte dintre descoperirile realizate în această campanie vor intra în proces de restaurare și vor fi prezentate publicului în cadrul unor viitoare expoziții.

→ Imaginea 1/3: Cercetări arheologice de la Târcov – Piatra cu Lilieci (© Muzeul Județean Buzău)

Prin aceste cercetări, situl Târcov – Piatra cu Lilieci continuă să ofere informații esențiale despre comunitățile care au locuit acest spațiu, de la oamenii Epocii Bronzului până la comunitățile dacice din vremea regelui Decebal, adaugă Muzeul Județean Buzău.

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