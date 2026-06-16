Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Descoperiri arheologice importante la situl de la Târcov-Piatra cu Lilieci (© Muzeul Județean Buzău)

Descoperiri arheologice importante la situl de la Târcov-Piatra cu Lilieci din județul Buzău

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 16 iunie 2026

O fibulă romană, piesă rară pentru spațiul Daciei preromane, precum și un fragment de brățară din bronz, decorată cu incizii, au fost descoperite săptămâna trecută, în situl Târcov-Piatra cu Lilieci din județul Buzău.

„Nu există bucurie mai mare pentru un arheolog sau un iubitor de istorie decât descoperirea de artefacte. Și, săptămâna trecută, chiar în ajunul Zilelor Europene ale Arheologiei, arheologii Muzeului Județean Buzău au primit un «cadou» deosebit: noi descoperiri în cadrul cercetărilor desfășurate la situl arheologic de la Târcov: o fibulă romană de import - o piesă rară în spațiul Daciei preromane; un fragment de brățară din bronz, decorată cu incizii; numeroase fragmente ceramice”, precizează Muzeul Județean Buzău, pe pagina de Facebook a instituției. 

Foto: © Muzeul Județean Buzău
Foto: © Muzeul Județean Buzău

Conform sursei citate, aceste descoperiri nu numai că aduc noi informații valoroase despre comunitățile care au locuit în această zonă în urmă cu aproximativ 2000 de ani, dar contribuie decisiv la îmbogățirea patrimoniului cultural și la o mai bună înțelegere a istoriei locale.

Mai multe pentru tine...
„Lupul de la Cârlomănești” (© Muzeul Județean Buzău)
„Lupul de la Cârlomănești” – o creație remarcabilă a artei geto-dacice
Noi cercetări arheologice sistematice pe situl Gherăseni – Cremenea (© Muzeul Județean Buzău)
Descoperire spectaculoasă la Buzău: Valea râului Călmățui, locuită în urmă cu peste 7.000 de ani
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
Mumia „Fecioarei din Llullaillaco” (© Flickr / Pedro Groover)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a sacrificat un împărat incaș trei copii pe un vulcan acoperit de zăpadă, în urmă cu peste 500 de ani?
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Muzeele României
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
Pieptene antic din corn de cerb, descoperit în județul Neamț (©Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)
📁 Antichitate
Un pieptene antic din corn de cerb, descoperit în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7
Două schelete ale unor ecvide, descoperite în brutăria complexului Casti Amanti (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Ce căutau caii în brutărie? Două schelete neobișnuite, descoperite de arheologi la Pompeii
Restaurarea pardoselii Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
📁 Patrimoniu
Cum arată Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor după restaurarea pardoselii / FOTO
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Urmele unei tentative medievale de jefuire a unui tumul preistoric, descoperite de arheologi în Neamț
O vilă romană somptuoasă, descoperită la Castel di Guido (© Ministero della Cultura)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O vilă somptuoasă, descoperită în afara zidurilor Romei antice / FOTO
Castrul Roman Jidava (© bmanolea / Wikimedia Commons)
📁 Patrimoniu
Aproape 8 milioane de euro pentru restaurarea Castrului Roman Jidava din Argeș
Rinocerul cu nas îngust, Stephanorhinus hemitoechus, era comun în Europa de Vest înainte de a dispărea acum aproximativ 40.000 de ani (© DiBgd / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
📁 Preistorie
Neanderthalienii au folosit unelte surprinzătoare: dinții de rinocer