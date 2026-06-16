Descoperiri arheologice importante la situl de la Târcov-Piatra cu Lilieci din județul Buzău

O fibulă romană, piesă rară pentru spațiul Daciei preromane, precum și un fragment de brățară din bronz, decorată cu incizii, au fost descoperite săptămâna trecută, în situl Târcov-Piatra cu Lilieci din județul Buzău.

„Nu există bucurie mai mare pentru un arheolog sau un iubitor de istorie decât descoperirea de artefacte. Și, săptămâna trecută, chiar în ajunul Zilelor Europene ale Arheologiei, arheologii Muzeului Județean Buzău au primit un «cadou» deosebit: noi descoperiri în cadrul cercetărilor desfășurate la situl arheologic de la Târcov: o fibulă romană de import - o piesă rară în spațiul Daciei preromane; un fragment de brățară din bronz, decorată cu incizii; numeroase fragmente ceramice”, precizează Muzeul Județean Buzău, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, aceste descoperiri nu numai că aduc noi informații valoroase despre comunitățile care au locuit în această zonă în urmă cu aproximativ 2000 de ani, dar contribuie decisiv la îmbogățirea patrimoniului cultural și la o mai bună înțelegere a istoriei locale.

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