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Tezaurul dacic de la Lupu (© Muzeul Municipiului București)

Tezaurul de la Lupu – o poveste sacră a lumii dacice

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 8 iulie 2026

Descoperit întâmplător în 1978, în cimitirul satului Lupu (comuna Cergău, jud. Alba), tezaurul a fost depus într-o cană de bronz romană, îngropată ritual și acoperită cu o lespede de piatră. Componența sa indică fără echivoc un caracter sacru.

Vasul de bronz, realizat într-un atelier din Italia în sec. I a. Chr.–I p. Chr., adăpostea un inventar impresionant: un bol semisferic de argint, două fibule cu noduri și șapte discuri (falere) decorate cu scene antropomorfe și zoomorfe în relief. Aceste piese au fost, cel mai probabil, parte a unui costum ceremonial, folosit în ritualuri religioase, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Foto: © Muzeul Municipiului București
Foto: © Muzeul Municipiului București

Tezaurul de la Lupu conținea falere îndoite forțat pentru a încăpea în cana romană de bronz. Restaurarea Tezaurului de la Lupu s-a desfășurat în laboratoarele specializate ale Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Pentru a putea fi expuse publicului, piesele de argint și cana de bronz au necesitat intervenții complexe de curățare și conservare, iar falerele au fost readuse la forma inițială prin operațiuni atente de îndreptare.

Imaginile de pe falere spun o poveste simbolică: confruntarea dintre Cer și Pământ (vulturul și șarpele), scene de „întâmpinare” cu un cavaler și ipostaze succesive ale unei divinități feminine, iar în final revelarea unei zeițe a naturii sălbatice, asemănătoare ca iconografie cu Artemis sau Diana. Prezența cavalerului sugerează ritualuri de investitură, prin care aristocrații războinici își legitimau puterea.

Foto: © Muzeul Municipiului București
Foto: © Muzeul Municipiului București

Aflați mai multe despre Tezaurul de la Lupu și despre alte descoperiri excepționale în expoziția „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, deschisă la Palatul Suțu din București până pe 11 octombrie 2026.

Expoziția explorează universul dacilor și al cetăților lor fortificate, cu accent pe relația dintre sacru și profan. Sunt prezentate trei situri majore din sud-vestul Transilvaniei: Cugir, Căpâlna și Piatra Craivii, prin artefacte spectaculoase și panouri explicative.

Curatori:

Dr. Sorin Cleșiu – Muzeul Municipiului București

Dr. habil. Aurel Rustoiu – Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca

Program: miercuri–duminică, 10:00–18:00 (ultima intrare 17:30)

Adresă: Palatul Suțu, Bd. I.C. Brătianu nr. 2, București

Bilete: 30 lei – adulți | 15 lei – elevi, studenți, pensionari

Proiect organizat de Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca.

Surse:

Glodariu, Ioan; Moga, Vasile (1994). „Tezaurul dacic de la Lupu", EphmNap, 4, 1994, pp. 33-48.

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