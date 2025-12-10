Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Nu ratați prezentarea unei cărți fantastice: „Bucureștiul gangsterilor 1945” // VIDEO

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 10 decembrie 2025

Miercuri, 10 decembrie, la ora 18:30, la Librăria Humanitas Kretzulescu, este prezentată una dintre cele mai interesante cărți ale anului 2025: „Bucureștiul gangsterilor 1945”. O carte fantastică, de citit pe nerăsuflate, care a fost un adevărat bestseller la Târgul de Carte Gaudeamus 2025.

Cartea este o frescă a hoților și vardiștilor care au transformat Bucureștiul anului 1945 într-un adevărat Chicago al anilor 1920-1930.

„Parcurgând lucrarea, am fost surprins nu doar de nivelul de violență de care erau capabili infractorii anului 1945, dar și de imaginația debordantă de care dădeau dovadă, multe dintre metodele de operare fiind complet ieșite din comun. (...) Bande și polițiști, infractori și comisari, oameni de la marginea societății și victime inocente, cartea lui Alexandru Armă este o frescă a Bucureștiului din anul 1945. (...) Interesant și fascinant, în egală măsură”, descrie cartea istoricul Manuel Stănescu.

La prezentarea cărții de la Librăria Humanitas Kretzulescu vor fi prezenți Silvia Colfescu (director Editura Vremea), Valentin Ionescu (desenator), Dan Antonescu (criminolog) și bineînțeles, Alexandru Armă, autorul volumului.

